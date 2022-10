Ford a présenté la semaine dernière un Ford Escape en partie remodelé pour un rafraîchissement de mi-cycle pour permettre au VUS de garder le rythme.

Charles René La Presse

Modèle le plus populaire de la gamme du constructeur après l’incontournable Série F, l’Escape arbore dorénavant des phares plus effilés et une calandre moins imposante. Le tout est coiffé d’une ligne de diodes horizontale.

Les changements dans l’habitacle sont aussi plutôt notables visuellement. Un grand écran horizontal fait son arrivée, ainsi qu’un bloc d’instrumentation numérique.

PHOTO FOURNIE PAR FORD L’habitacle du Ford Escape 2023

Le VUS demeure proposé avec un trois-cylindres de 1,5 L turbocompressé (180 ch) en plus d’un quatre-cylindres turbocompressé de 2 L (250 ch). Une livrée hybride fait partie de la fiche d’options, composée d’un quatre-cylindres de 2,5 L couplé à un rouage intégral. La livrée enfichable de ce groupe est toutefois proposée uniquement avec deux roues motrices, mais avance 60 km d’autonomie électrique.

En vente dès le début de 2023.