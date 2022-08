(Londres) Un acheteur a déboursé 737 000 livres soit l’équivalent de 1,1 million de dollars CAN pour une ancienne voiture personnelle de Diana samedi au Royaume-Uni, à l’approche du 25e anniversaire de la mort de la princesse de Galles.

Agence France-Presse

Au terme d’une bataille acharnée d’enchères en provenance de Dubaï et des États-Unis, cette Ford Escort RS Turbo de 1985 devrait rester dans son pays d’origine puisque c’est un habitant-pour l’heure anonyme-de la région de Manchester qui l’a remportée.

La voiture avait été mise à prix 100 000 livres (153 500 $ CAN) ; l’enchère finale a atteint 650 000 livres (998 000 $ CAN), somme à laquelle il faut ajouter des frais et les taxes.

PHOTO SILVERSTONE AUCTIONS PAR REUTERS

L’automobile constituait le clou d’une vente organisée par Silverstone Auctions, sur le circuit de Silverstone à 120 km au nord-ouest de Londres.

Avec sa puissance de 130 chevaux, cette Ford est une version sportive, typique des voitures populaires vitaminées prisées dans les années 1980.

Des exemplaires de ce modèle à l’historique moins illustre peuvent être trouvés dans les petites annonces à quelque 10 000 livres (15 350 $ CAN).

Diana, selon Silverstone Auctions, conduisait elle-même cette voiture pour circuler dans Londres, même si un officier de sécurité l’accompagnait dans ses déplacements.

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS

En excellent état et avec seulement 40 000 km au compteur, l’automobile, qui avait été prêtée par Ford, a servi à la princesse de 1985 à 1988.

La voiture a entre autres transporté le prince William, numéro deux dans l’ordre de succession du trône après son père Charles.

Unique par sa couleur noire — les autres Escort RS Turbo de cette génération étaient blanches —, elle a ensuite changé plusieurs fois de mains avant d’être rénovée de fond en comble pour la vente.

En juin 2021, une autre Ford Escort utilisée par Diana, une berline 1,6 Ghia de 1981 qui lui avait été offerte pour ses fiançailles, avait été vendue 52 000 livres (79 800 $ CAN) à un enchérisseur sud-américain.

La vente de samedi a eu lieu quatre jours avant le 25e anniversaire de la mort de la princesse à l’âge de 36 ans, dans un accident de voiture à Paris.