La BMW M240i n’est pas la seule dans son créneau. Aperçu de trois rivaux.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Mercedes CLA 45 AMG

Prix : à partir de 63 900 $

À cheval entre la berline et le coupé, la CLA 45 AMG joue habilement sur deux tableaux. Par rapport à la M240i, elle apparaît plus fonctionnelle. Plus profilée aussi avec sa ligne de toit tendue comme un arc et des surfaces vitrées joliment pincées. Aussi véloce que la BMW, mais avec deux cylindres en moins (4 cylindres et 2 litres de 382 chevaux), la Mercedes consomme cependant davantage que sa rivale bavaroise et n’offre pas un toucher de route aussi sophistiqué. En revanche, son habitacle apparaît beaucoup plus valorisant que celui de la M240i. Voilà qui permet sans doute de justifier, en partie, le prix plus élevé de la représentante de la firme à l’étoile.

Nissan Z

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN La Nissan Z

Prix : à partir de 46 498 $

Puisque la banquette de la M240i (cela vaut aussi pour la Mercedes) semble accessoire, pourquoi inclure la Z de Nissan ? Offerte à un tarif plus attractif, la japonaise fait galoper 400 chevaux dans son bloc six cylindres et, contrairement à la BMW, propose une boîte manuelle à son catalogue. Hélas, dans les configurations actuellement offertes par Nissan, la Z n’a pas l’allant d’une M240i. Plus Grand Tourisme que sportive pur sirop, la Nissan n’a pas la pugnacité ni la finesse de l’Allemande dans les virages. Entraînée par ses seules roues arrière, la Z n’a pas non plus la même assurance pour circuler dans la neige et la gadoue.

Toyota GR Supra

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA La Toyota GR Supra

Prix : à partir de 57 170 $

Oubliez le prix de 57 170 $. En échange de cette somme, vous ne bénéficierez que de quatre cylindres. Il vous en coûtera 11 470 $ supplémentaires pour glisser sous son capot le six cylindres d’origine BMW. Oui, BMW. La GR Supra est en effet une Z4 vivant sous un nom d’emprunt et sous un toit rigide. Tout comme la Z de Nissan, l’hiver rend la GR Supra particulièrement frileuse. Toutefois, lorsque le soleil brille et la chaussée est sèche, la Japonaise soutient parfaitement la comparaison avec la M240i sur le plan dynamique. D’un point de vue fonctionnel, la GR Supra invite à la cuisine minceur et les courtes escapades en raison de la petitesse de son coffre.