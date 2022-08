Désirant profiter de la frénésie actuelle pour les véhicules hors route, Ford a détaillé la teneur du groupe d’options Tremor qui sera bientôt offert dans le calepin d’équipements de sa camionnette compacte Maverick.

Charles René La Presse

Empruntant son nom à une version du F-150 qui fait le pont entre les livrées ordinaires et l’exubérant Raptor, ce groupe augmente les aptitudes du Maverick à l’extérieur des voies asphaltées sans toutefois le transformer entièrement.

Pour ce faire, des amortisseurs et ressorts révisés ont été boulonnés, travaillant de concert avec des pneus conçus pour mieux adhérer à diverses surfaces. La partie inférieure du bouclier avant a aussi été redessinée pour augmenter l’angle d’approche à 30,7 degrés, un gain d’une dizaine de degrés. La garde au sol passe également à 24 cm, ce qui est mieux qu’un Jeep Cherokee. Des boucliers sont aussi ajoutés sous le châssis pour protéger les organes mécaniques.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Ford Maverick Tremor 2023

La modification la plus importante réside dans le rouage intégral qui est révisé en ajoutant un jeu d’embrayage arrière pour une plus grande latitude dans la répartition du couple. Un refroidisseur d’huile à transmission plus efficace est également greffé pour diminuer les risques de surchauffe particulièrement présents lorsqu’on circule à basse vitesse en sollicitant la mécanique de la sorte.

Le groupe Tremor ne peut évidemment être couplé qu’avec le quatre-cylindres turbo de 2 L (250 ch). À 3400 $, il est somme toute plutôt abordable si l’on tient compte de l’étendue des modifications apportées. En vente dès l’automne.