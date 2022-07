La concurrence vient parfois de son propre camp. L’Acura Integra fait face à la Honda Civic Si. La Subaru WRX et la Volkswagen GTi sont aussi de féroces adversaires.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Honda Civic Si

Prix : à partir de 33 150 $

Si rien d’autre que le plaisir de conduite ne vous préoccupe, la Civic Si représente un choix financièrement plus accessible que l’Integra Elite A-Spec à boîte manuelle. Pour quelque 10 000 $ de moins, vous bénéficiez d’un véhicule tout aussi performant et agréable à conduire. Vous recherchez plus de commodités, des matériaux plus recherchés (habillage intérieur), plus de fonctionnalités (carrosserie à hayon), un soupçon de confort additionnel et une garantie plus généreuse ? L’Integra A-Spec à boîte manuelle propose tout cela, mais à un prix difficile à justifier.

Subaru WRX

Prix : à partir de 30 995 $

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru WRX

On a longuement hésité avant d’inclure la WRX parmi les rivales de l’Integra. La WRX détient un avantage considérable en matière de motricité (rouage à quatre roues motrices), ce qui en fait un véhicule qui procure du plaisir peu importe la saison. Aussi, la WRX est plus puissante et vendue à des prix très concurrentiels. Ici s’arrête la comparaison. La boîte manuelle de l’Impreza est loin d’être aussi agréable et le moteur, quoique plus hargneux, n’a pas la souplesse, la rondeur de celui de l’Acura. Cette dernière est en revanche moins confortable et plus bruyante que la Subaru.

Volkswagen GTi

Prix : à partir de 31 495 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen GTi

L’air de rien, la GTi est sans doute la rivale la plus directe de l’Integra. Toutes deux proposent une construction sérieuse, un habitacle valorisant (celui de l’Integra est plus ergonomique, cependant), une carrosserie polyvalente et de solides attributs sportifs. Globalement, l’allemande apparaît la plus homogène des deux, et ce, peu importe la transmission chargée de relayer puissance et couple aux roues avant motrices. La boîte manuelle n’est pas aussi soyeuse que celle de l’Acura, mais la boîte automatique est plus agréable.