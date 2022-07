Pagani

La Huayra Codalunga, pour le plaisir des yeux

Horacio Pagani est l’un de ces visionnaires automobiles qu’on ne voit plus. Artiste dans l’âme et grand passionné du beau, il a créé une marque dont les œuvres sont littéralement des sculptures mobiles mariant l’art et la science avec grande sensibilité. Alors, quand Pagani lance une nouvelle version de son seul modèle, la Huayra, on prend une pause pour contempler ce magnifique objet.