Au-delà des promesses de recharge ultrarapide, l’autonomie des véhicules électriques est une variable fort importante pour favoriser leur adoption. Voilà pourquoi nombre de constructeurs investissent dans le développement de batteries de plus en plus performantes qui promettent autant de kilomètres en banque, voire plus que les véhicules à moteur thermique. C’est dans cette optique que BMW s’est associé à l’entreprise américaine Our Next Energy (ONE) pour conduire des tests d’autonomie.

Charles René La Presse

Nommée Gemini, la batterie développée par ONE emploie une technologie à double chimie utilisant deux types de cellules. Une partie de la batterie emploie des cellules moins denses en énergie (lithium-fer-phosphate) alors que l’autre peut emmagasiner plus d’énergie. Cela diminue, selon le communiqué commun des deux entreprises, de 20 % l’utilisation du lithium dans leur composition et de 60 % celle de nickel et de cobalt.

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW iX 2023

En entrevue avec Car & Driver, le PDG de ONE, Mujeeb Ijaz, précise que 99 % du temps les cellules moins denses en énergie seront utilisées pour assurer l’autonomie du véhicule. En dehors de cette plage, ce sont les cellules plus denses qui entreront en fonction lors d’une demande d’énergie plus soutenue, ce qui diminuerait la détérioration de l’autre portion de la batterie.

ONE estime qu’à bord du nouveau VUS électrique iX, cette nouvelle batterie pourrait pousser son autonomie à 965 km. C’est presque le double du kilométrage affiché sur le tableau de bord de la version xDrive50 du modèle (521 km) lorsqu’il est à pleine charge.

Pour appuyer le développement de cette nouvelle génération de batteries, BMW a participé à l’injection de 65 millions US dans le projet avec d’autres investisseurs. Les essais sur un BMW iX s’amorceront à la fin de la présente année.