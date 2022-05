Les icônes comme la Z ne sont pas légion. La Porsche 718 Cayman et la Toyota GR Supra 3,0 offrent elles aussi des sensations au volant.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Porsche 718 Cayman

Prix : à partir de 70 700 $

Cette Porsche offre un toucher de route plus fin, un freinage plus mordant (et endurant) et se révèle tout aussi habile sur route que sur un circuit. Mais la 718 Cayman coûte cher et la facture s’alourdit si l’on cède à la tentation de la personnaliser un tant soit peu. Pis encore, sur le plan de la performance pure, la 718 Cayman ne compte, à ce prix, qu’un moteur de quatre cylindres à la voix éraillée et aux performances modestes. La Porsche sera préférée à la Z pour son homogénéité et son équilibre sur les routes tortueuses. Sur une ligne droite, elle risque de renifler les échappements de la Z. Dès lors, la déclinaison 4.0 de l’allemande (98 800 $) apparaît incontournable.

Toyota GR Supra 3,0

Prix : à partir de 68 460 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota GR Supra 3,0

La Supra, la plus allemande des japonaises (elle dérive étroitement de la Z4 de BMW), a une longueur d’avance sur la Z sur un circuit où elle apparaît plus efficace et plus joueuse. Sur la route, la différence est plus subtile et incite à lui préférer la Z en raison de ses suspensions plus prévenantes (pour une voiture sport) et de sa plus grande stabilité. À cela, il convient d’ajouter que la Z propose des dispositifs de sécurité actifs plus nombreux et est offerte à des prix plus attractifs. Une Supra quatre cylindres alors ? Désolé, elle ne fait pas le poids.