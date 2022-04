Les marques prestigieuses aussi font le saut dans l’électrique. Audi, avec l’e-Tron, et Jaguar, avec l’I-Pace, sont des concurrents du BMW iX xDrive50.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Audi e-tron

Prix : à partir de 86 900 $

Au-delà de son appellation qui en incite plusieurs à se boucher le nez, cet Audi dissimule aujourd’hui difficilement son âge. Malgré les mises à jour dont il a fait l’objet, l’e-tron demeure techniquement à la remorque de son voisin de Bavière dans pratiquement tous les domaines de comparaison. Moins engageant à conduire que le BMW, moins performant aussi (accélération et autonomie), l’e-tron parvient néanmoins à faire jeu égal en matière d’habitabilité et de convivialité (commandes intuitives).

Jaguar I-Pace

Prix : à partir de 99 800 $

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR Jaguar I-Pace

À coup sûr le plus séduisant, l’I-Pace se veut également la plus dynamique de ce groupe. Même si, comme tous les autres, il affiche plus de deux tonnes à la pesée, ce Jaguar fait preuve d’une étonnante agilité. À la fois plus amusant et moins intimidant à conduire que l’iX, l’I-Pace offre cependant une autonomie plus réduite et un habitacle plus étriqué. À ces doléances, ajoutons un confort moins ouaté et un système d’infodivertissement plus complexe et plus lent.