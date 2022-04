Le prototype électrique Vision EQXX dépasse les 1000 km d’autonomie

On a beau vanter ad nauseam le véhicule électrique pour ses vertus environnementales, le nerf de la guerre pour assurer son adoption demeure son autonomie. Si les citadins sont moins touchés par cette problématique, la clientèle rurale est beaucoup plus sensible à ces kilomètres supplémentaires permis par les avancées techniques. Mercedes-Benz est bien au fait de la chose et a mené un essai couronné de succès avec un prototype électrique, la Vision EQXX.