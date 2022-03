Quiconque a suivi de près ou de loin l’univers du rallye automobile se rappelle les prouesses bluffantes de Colin McRae, de Richard Burns et de Petter Solberg au volant de Subaru Impreza bleu azur qui négociaient d’éreintants parcours. C’est là que s’est cultivée en grande partie la renommée de Subaru Tecnica International (STI), la filiale de haute performance de la marque aux étoiles. La marque japonaise a annoncé la semaine dernière son intention d’abandonner, du moins sous sa forme actuelle, sa WRX STI en ouvrant la porte à une possible électrification de cette création iconique.

Charles René La Presse

Le court communiqué publié par la filiale américaine de Subaru annonce ainsi la fin d’une étroite filiation entre le modèle commercialisé ici depuis 2004 et les bolides de rallye qui courent encore dans certains championnats. Crue et sans compromis, la dernière génération offrait une expérience de conduite dont les caractéristiques remontent à une autre époque avec l’indéniable rugosité et la gourmandise de son quatre-cylindres à plat de 2,5 L turbo (310 ch) codé EJ25. Difficile cependant de prendre à partie l’efficacité de son rouage intégral et l’inclusion du conducteur dans l’exercice de conduite.

Elle n’aura donc pas de suite, comme ce qui était prévu suivant la mise en marché de la nouvelle WRX basée sur une plateforme de dernière génération. Subaru affirme plutôt explorer la possibilité de l’électrifier et d’« incorporer l’essence de STI dans la prochaine génération de modèles ». On peut y voir sans doute un risque d’édulcoration de la filiale tant chérie par nombre d’amateurs. À l’opposée, on décèle un désir de modernisation de Subaru, obligé par les normes antipollution de plus en plus strictes et la désaffection de la voiture sous sa formule traditionnelle.

Qu’importe la suite de cet important chapitre de l’histoire japonaise de l’automobile, la WRX STI aura laissé sa marque, ne laissant personne indifférent face à sa robe ostentatoire et à sa capacité à captiver un auditoire de passionnés en l’impliquant dans l’acte de conduire, justement.