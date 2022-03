Découvrez les nouvelles qui ont marqué l’actualité de la dernière semaine dans le monde de l’automobile

Charles René La Presse

C’était en janvier 2001. Le monde automobile vivait au rythme d’une vague néo-rétro suivant le lancement de la New Beetle, trois ans auparavant. Tentant de s’approprier une part un peu plus grande de cette tendance qui a fait renaître entre autres les Mini Cooper et Ford Thunderbird, Volkswagen débarque au Salon de Detroit avec le Microbus, une version rééditée de son légendaire modèle indissociable de la contre-culture hippie. L’initiative, bien que louable, n’aura rien créé de tangible autre que d’autres études de style pour garnir des stands de salons automobiles subséquents. Vingt-et-un ans plus tard, la renaissance du Bus se met officiellement en branle, par impulsion électrique. Voici l’ID.Buzz.



Le constructeur allemand a levé le voile la semaine dernière sur le modèle tant attendu dans sa forme définitive. La fourgonnette entièrement électrique, largement inspirée d’une étude de style dévoilée il y a cinq ans, justement à Detroit, tente indéniablement de capter l’aura du Bus originel afin d’encourager la transition électrique. Son design – unique et attachant – présentant un museau plat et des porte-à-faux très courts revient aux sources avec une touche de modernité. À l’instar de l’ancêtre, les phares et feux arrière se placent sous la ligne supérieure de la ceinture de caisse. Ils sont évidemment à diodes, modernité oblige.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La planche de bord du Volkswagen ID.Buzz

Les lignes simples et dans l’ensemble cubiques de la carrosserie se marient à la plateforme modulaire électrique MEB qui concentre les composants assez bas. Cela permet d’augmenter le volume habitable. Ainsi, cette version européenne à empattement court a un espace de chargement arrière de 1121 L tout en étalant une empreinte semblable à celle d’un VUS compact. Notons que la livrée nord-américaine aura un empattement plus long pour ajouter une banquette supplémentaire. Impossible de savoir si la déclinaison cargo présentée la semaine dernière traversera l’Atlantique pour le moment. Volkswagen a en outre fait l’impasse sur l’utilisation du cuir et les tissus employés sont issus de matières recyclées.

PHOTO MARTIN MEINERS, FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’habitacle du Volkswagen ID.Buzz

L’essence fait place à l’électrique

Longtemps animé de ronflants quatre-cylindres à plat, le Bus encourageait la contemplation des paysages, surtout lorsque les côtes se faisaient abruptes. Pour son descendant, l’énergie n’est plus produite par combustible, mais de façon électrique. La livrée européenne présente embarque essentiellement le groupe propulseur de l’ID.4.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Cette version européenne à empattement court a un espace de chargement arrière de 1121 L tout en étalant une empreinte semblable à celle d’un VUS compact.

Ainsi, pour le moment, un seul moteur électrique est boulonné au train arrière. Il produit 201 ch et s’alimente à même une batterie de 82 kWh. Cette dernière est compatible avec une puissance de chargement de 170 kW et pourra restituer l’énergie à votre maison grâce à une borne compatible. Volkswagen Canada n’a pu s’avancer sur les spécifications techniques de la variante canadienne, mais il ne serait pas étonnant que ce soit la proposition d’entrée.

Pour les intéressés, il faudra manifestement être patient. Le calepin de précommandes s’ouvrira pour le Canada l’an prochain pour préparer la commercialisation en 2024. D’ici là, nous aurons un portrait plus complet de la livrée nord-américaine, plus spacieuse.