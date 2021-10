Charles René La Presse

Dans une époque où on peut se procurer une Tesla Model S de plus de 1000 ch et que la plupart des supervoitures ont des cavaleries qui dépassent allègrement les 600 ch, la surenchère de puissance, aussi inutile soit-elle, est bien réelle. La dernière génération de la Civic Si présentée la semaine dernière a toutefois décidé de bouder ce positionnement élevé au rang de convention. Mais vous ne vous en rendrez probablement pas compte.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Cette Civic Si cherche à honorer le concept de compacte au penchant sportif abordable et pratique.

Basée en prémisse sur la 11e génération de la populaire compacte dont la commercialisation est toute récente, cette Civic Si chercher à honorer le concept de compacte au penchant sportif abordable et pratique. Cette nouvelle venue contestera cependant l’idée qu’une immense puissance est nécessaire avec un quatre-cylindres turbocompressé de 1,5 L dont le compte diminue de 5 ch pour passer à 200 ch. C’est 41 ch de moins que sa rivale directe chez Volkswagen, la Golf GTI.

Honda précise toutefois avoir mis l’accent sur la souplesse de cette mécanique avec une courbe de puissance plus constante autour du régime maximal et en employant un volant moteur plus léger pour plus de réactivité.

À l’instar de la génération sortante, cette Civic Si sera également outillée exclusivement d’une boîte manuelle à six rapports qui emploie le système de synchronisation du régime de la livrée Type R. Il fait équipe avec un différentiel à glissement limité mécanique.

Nouvelle plateforme, nouvelles aptitudes

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle de la Honda Civic Si 2022

Mais cette Civic Si veut d’abord et avant tout se définir par son ressenti derrière le volant. Prenant comme base une nouvelle plateforme plus rigide et dont l’empattement a été allongé, cette version reçoit l’apport de voies plus larges que la variante de série, de concert avec des barres antiroulis plus costaudes et des ressorts de suspension plus fermes. Le toucher de la direction a été valorisé grâce à l’utilisation de coussinets moins relâchés.

La Honda Civic Si sera mise en vente d’ici la fin de l’année.