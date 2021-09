Plus spacieuse, plus équipée, plus attrayante, la Bolt EUV cherche à électrifier une nouvelle clientèle.

Voici quelques-uns des principaux concurrents de la Chevrolet Bolt EUV 2022. Plus bas dans cet article, les propriétaires de Bolt EUV donnent leur avis sur leurs voitures.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Hyundai Kona Electric

PHOTO DAVID DEWHURST, FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Kona Electric

Prix : à partir de 43 699 $

Petite, la Bolt EUV ? Pas autant que la Kona Electric. Cette dernière fait un peu plus de 4 m de long, mais elle n’est pas pour autant plus légère que la Bolt EUV. L’autonomie de ces deux véhicules est très comparable, mais l’expérience de conduite diffère. Bénéficiant de voies plus larges, la sud-coréenne apparaît mieux plantée à la route et offre un ressenti un brin supérieur. Tout comme la Bolt EUV, la Kona Electric est entraînée par ses seules roues avant. La Bolt EUV est cependant plus accueillante, plus pratique et, à équipements comparables, moins coûteuse à acquérir.

Nissan Leaf Plus

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Leaf Plus

Prix : à partir de 46 898 $

La pionnière, la Nissan Leaf Plus, n’offre pas une autonomie aussi grande que la Bolt EUV, ni un physique aussi appétissant. Elle n’est pas meilleur marché non plus. La Chevrolet est plus spacieuse, mais son coffre (dossiers relevés) offre un volume inférieur à celui de la Nissan. Une fois la banquette rabattue, tout change et la Bolt EUV reprend un avantage très net face à sa rivale japonaise. Cela dit, la Leaf Plus propose, tout comme la Bolt EUV, un dispositif de conduite semi-autonome, mais celui de la Bolt EUV est plus sophistiqué. À noter que peu de gens, rapportent les concessionnaires, optent pour ce dispositif offert en option (Chevrolet). Chez Nissan, il est offert de série sur les déclinaisons SV Plus et SL Plus.

Volkswagen ID.4

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkwagen ID.4

Prix : à partir de 44 995 $

Les premières livraisons de l’ID.4 débutent, mais il faudra tout de même s’armer de patience pour voir débarquer la version dotée d’un rouage intégral (quatre roues motrices). Cette dernière devrait représenter l’essentiel des ventes de ce modèle qui, dans sa configuration de base, est entraîné par ses seules roues arrière. Par rapport à la Bolt EUV, l’ID.4 se veut plus spacieuse, plus polyvalente (avec une capacité de remorquage pouvant atteindre 1224 kg), plus performante et plus chère… À l’image de Honda, General Motors est parvenu à trouver le meilleur équilibre en matière d’encombrement et d’espace. En outre, l’EUV s’avère plus agile et plus légère.

L’opinion des propriétaires de Bolt EUV

Un coup de circuit

Je suis l’heureux propriétaire d’une Bolt EUV et je dois dire une chose : c’est de loin mon meilleur achat à vie ! Les points forts : prix, confort, mécanique éprouvée. Très peu de points négatifs : appui-bras central qui est trop court et absence d’une lumière dans le compartiment de recharge.

– Pierre D.

C’est bien parti

Nous venons tout juste de faire l’acquisition de la nouvelle Bolt EUV Premier 2022 (une semaine et 700 km). C’est notre première voiture américaine depuis plusieurs décennies et celle-ci performe au-delà de nos attentes en matière de qualité de fabrication et d’agrément de conduite (insonorisation impeccable sur l’autoroute). Nous apprécions la garde surélevée, la conduite douce et assez directe ainsi que l’espace intérieur et de rangement à l’arrière. La Premier offre tous les équipements dont nous avons besoin, même plus. Le miroir intérieur avec caméra est génial, la chaîne Bose est d’une qualité exceptionnelle, et que dire du toit panoramique, grand et silencieux ? C’est notre première expérience électrique et nous sommes ravis, car la capacité autour de 400 km nous procure une liberté de conduite sans le stress de la recharge, qui correspond à nos besoins. De plus, GM nous offre gratuitement l’installation de la prise 240 à notre condo, car nous n’avons pas besoin de borne. […] Il est vrai qu’il est tôt pour vraiment donner une opinion, mais la voiture nous procure pleine satisfaction et cela, bien au-delà de nos attentes.

– Yvan et France

Le bon achat

Je suis propriétaire d’une Chevrolet Bolt EUV Premier avec l’option Sun & Sound, depuis le 13 juillet dernier. Jusqu’à ce jour, que du bonheur, mais rien n’est parfait dans le monde de l’automobile ! […] Donc, pour 2000 $ de plus que le prix d’un Kona Preferred, on a une Bolt EUV Premier qui est l’équivalent du Kona Ultimate avec toit panoramique ouvrant et système audio Bose. L’intérieur est de loin supérieur à celui de la génération précédente. Les matériaux sont de meilleure qualité, l’agencement des couleurs du tableau de bord est très harmonieux, les sièges sont beaucoup mieux sans être d’un extrême confort. […]

Pour l’espace cargo, nous sommes retraités, donc ça nous suffit amplement au quotidien et lors de nos escapades à travers la province. Au sujet de la fameuse recharge, on recharge 98 % du temps à la maison et durant la nuit, et le reste se fera lors d’escapades alors que rien ne presse. […] Au niveau des équipements, le système audio est performant, même peut-être trop. Nous avons détecté certaines vibrations dans une des portes. Notre concessionnaire y voit.

Les systèmes de sécurité travaillent très bien, ne sont pas trop intrusifs, mais juste assez, le régulateur adaptatif est une merveille et il fait ce qu’il doit dans la circulation. Il suit jusqu’à l’arrêt et redémarre si l’arrêt est court ou on n’a qu’à toucher soit l’accélérateur ou le bouton résumé pour repartir. Comment oublier le rétroviseur-écran qui enlève les angles morts ! Les piliers C et les appuis-têtes arrière ne nous incommodent pas !

Au sujet de l’autonomie, c’est vraiment une question de façon de conduire. Dans mon cas, j’aime la conduite coulée et je roule aux vitesses indiquées plus 5 km/h. Ma consommation moyenne est aux alentours de 15-17 kW avec du 50-50, route et ville ! Donc, l’autonomie de 397 km annoncée est toujours largement dépassée. […]

En résumé, nous apprécions le rapport qualité-prix, l’équipement complet de la Premier, le confort de roulement, la finition intérieure, l’apparence générale du véhicule, l’autonomie. […] En contrepartie, nous aimons moins l’absence d’un bouton de déverrouillage du hayon au tableau de bord, l’absence d’un rangement verrouillable ou d’un plateau sous l’appui-bras. […]

– Yves S.