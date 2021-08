Devant les prestigieuses propositions italiennes, l’Acura NSX de deuxième génération a toujours été incomprise, montrée du doigt pour sa posture impassible qui fait ombrage à ses avancées techniques impressionnantes. La marque de luxe de Honda a choisi en partie de réécrire son récit avec un dernier chapitre qui se veut plus prenant et qui a été présenté en première mondiale la semaine dernière à Monterey, en Californie.

Charles René La Presse

Voici donc la NSX Type S, première NSX de l’histoire affublée de l’étiquette de haute performance d’Acura à être offerte sur le marché nord-américain. Au total, à peine 350 exemplaires seront produits, dont une poignée (15) sont destinées au Canada à une facture d’amorce de 221 500 $, soit 31 600 $ de plus que la livrée de série de l’année-modèle 2021.

Toujours hybride

En échange de cette modeste hausse – en pourcentage, évidemment –, on obtient une série d’améliorations qui cherchent, de l’aveu même d’Acura, à tisser une plus grande connexion émotive avec le conducteur. Commençons d’abord par la mécanique, toujours composée d’un V6 de 3,5 biturbo secondé par deux moteurs électriques, l’un qui entraîne les roues avant, l’autre qui compense les creux de puissance inhérents à l’usage d’une mécanique thermique.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA La NSX Type S 2022 sera la seule version offerte du modèle par Acura pour cette dernière année de production de cette deuxième génération.

Il reçoit, dans le cas de la Type S, de nouveaux turbocompresseurs issus du programme de course GT3, de nouveaux injecteurs et de nouveaux échangeurs thermiques. La puissance totale grimpe ainsi de 573 à 600 ch, mais c’est surtout la nervosité du groupe hybride auquel Acura s’est attardée. Le rouage intégral a aussi été retouché pour aiguiser son comportement et améliorer l’autonomie électrique, qui se veut surtout temporaire, car ce n’est pas un véhicule enfichable. Une boîte à double embrayage à neuf rapports demeure employée.

Le reste des modifications concerne essentiellement la gestion thermique du moteur à essence, mais aussi la stabilité à haute vitesse. Le becquet avant a été redessiné pour diminuer la portance en dirigeant le flux d’air sous le véhicule. Le diffuseur arrière, également resculpté, capte cet air pour créer plus d’appui pour le train arrière. En employant un système de freinage carbone-céramique et un toit en carbone qui diminue la part de poids suspendu, cette NSX Type S est à peine plus légère que le modèle 2021 (26 kg).

Le retour de l’Integra en 2022

En parallèle du dévoilement de cette NSX Type S, Acura nous réservait une surprise de taille : le retour de son modèle Integra. Voiture culte des années 1990, le petit coupé dérivé de la Honda Civic de l’époque a été abandonné en 2001 pour laisser place à la RSX. Encore aujourd’hui, de nombreux amateurs lui vouent un amour inconditionnel, ce qui fait grimper les prix des livrées plus rares.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Premier coup d’œil sur le faciès de la prochaine Acura Integra

Acura s’est gardé pour le moment de détailler la forme que prendra cette nouvelle Integra, mais il ne serait pas étonnant qu’elle soit basée de nouveau sur la plateforme retravaillée de la Civic, intégrant possiblement la suspension à double triangulation à l’avant de la TLX.

Seule une photo d’un phare avant a été publiée, montrant le nom du modèle embossé avec la police de caractère originelle. Chose certaine, Acura veut retrouver son éclat d’antan et si ce retour est fait de manière méthodique, de belles retombées pourraient s’ensuivre.