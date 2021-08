Design équilibré, habitacle spacieux… Pour son nouvel utilitaire urbain, la marque allemande joue la sûreté plutôt que l’audace. Voici quelques-uns des principaux concurrents du Volkswagen Taos

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Kia Seltos

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Seltos

Prix : à partir de 23 395 $

Le prix de départ du Kia Seltos est très certainement attrayant, mais il faut débourser près de 10 000 $ pour s’offrir une mécanique suralimentée comparable à celle du Taos. D’une cylindrée légèrement supérieure (1,6 litre), la sud-coréenne permet d’obtenir une puissance qui est sensiblement la même, mais sa consommation est légèrement plus élevée. Plusieurs consommateurs optent plutôt pour la motorisation atmosphérique, plus nonchalante, mais moins coûteuse. Plus ramassé, le Seltos n’en demeure pas moins plus spacieux pour ses occupants et leurs bagages. Le Seltos propose aussi un plus grand nombre d’accessoires et une garantie plus généreuse encore que le Taos.

Mazda CX-30

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda CX-30

Prix : à partir de 24 700 $

Il y a quelques mois déjà que Mazda propose une mécanique suralimentée à bord du CX-30. Celle-ci est uniquement offerte sur la déclinaison GT, la plus chère de la gamme. Cela dit, le moteur de 2,5 litres offert sur la déclinaison GS suffit largement à la tâche pour se mesurer au Taos. Par rapport à ce dernier, le CX-30 propose une présentation plus valorisante, un comportement plus dynamique (en toutes saisons). En revanche, le Taos offre plus d’espace intérieur (habitacle et coffre). Les deux modèles ont cependant en commun une garde au sol inférieure à la moyenne et craignent de tirer une charge.

Mitsubishi Eclipse Cross

PHOTO JOHN MURPHY, FOURNIE PAR MITSUBISHI Mitsubishi Eclipse Cross

Prix : à partir de 28 598 $

La proposition de Mitsubishi ne manque pas d’originalité, mais de raffinement. En effet, sous la carrosserie atypique de ce modèle se trouve une architecture robuste et fiable, mais âgée… Et cela se ressent dans la conduite. L’Eclipse Cross est loin d’offrir le même dynamisme de conduite. Son moteur de 1,5 litre suralimenté est prometteur, mais ne répond pas entièrement aux attentes en matière de performances et de consommation par rapport à son rival allemand. Enfin, au chapitre de l’aménagement intérieur, ce Mitsubishi se trouve là aussi à la remorque du Taos en matière de connectivité. En contrepartie, l’Eclipse Cross prend sa revanche en offrant une garantie plus généreuse, un rouage intégral plus performant et une garde au sol plus élevée. La japonaise se défend aussi très bien en matière de volume intérieur.