Ajoutez Mercedes-Benz à la liste de plus en plus longue de constructeurs qui aspirent à une gamme entièrement électrique à moyen terme. La marque à l’étoile a précisé une fois de plus divers éléments de sa stratégie d’électrification, dont les fondations seront achevées dès 2025. Le but : s’affranchir du moteur à essence d’ici la fin de la présente décennie.

Charles René La Presse

L’immense firme allemande va investir plus de 40 milliards d’euros (environ 60 milliards CAN) entre 2022 et 2030 pour alimenter sa transition vers l’électrique intégral. À court terme, soit dès 2022, Mercedes-Benz aspire à offrir des modèles électriques dans tous les segments qu’elle occupe actuellement. Dès 2025, tous les modèles foncièrement nouveaux, c’est-à-dire basés sur de nouvelles architectures, seront entièrement électriques.

Pour assurer les bases de cette nouvelle offre, Mercedes-Benz s’appuiera sur trois plateformes : la MB.EA, une plateforme modulaire qui constituera la charpente du plus grand nombre de modèles ; l’AMG.EA, qui constituera la base des modèles de haute performance AMG, et la VAN.EA, qui sera le squelette des modèles commerciaux du groupe.

Un modèle à 1000 km d’autonomie comme vitrine

Mais, pour se démarquer parmi de nombreuses annonces de l’industrie sur le tout-électrique, il faut souvent faire un geste d’éclat. Dans le cas de Mercedes-Benz, il s’appelle, du moins pour le moment, Vision EQXX.

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ La Mercedes-Benz Vision EQXX

Avec l’aide de l’équipe travaillant sur les groupes motopropulseurs de Formule 1, cette nouvelle voiture, qui sera dévoilée l’année prochaine, veut atteindre le seuil des 1000 km d’autonomie. Une ambition fort impressionnante. Souhaitons maintenant que le réseau de bornes suive le rythme dicté par ces annonces fracassantes.