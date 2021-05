L’Infiniti QX55 doit se battre pour des parts de marché contre les Acura RDX, Audi Q5 Sportback et BMW X4. La partie n’est pas facile.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Acura RDX

Prix : à partir de 44 505 $

La présence du RDX parmi les rivaux présumés du QX55 a de quoi susciter l’étonnement. L’Acura n’est pas un « coupé ». Pourtant, sur papier, le RDX et le QX55 ont de nombreux points communs. L’expérience au volant n’est cependant pas la même. Le RDX est plus vif et plus sportif que l’Infiniti. Celui-ci, en revanche, est plus confortable et encaisse les imperfections de la chaussée avec plus de souplesse.

Audi Q5 Sportback

Prix : à partir de 55 400 $

PHOTO GRAEME FORDHAM, FOURNIE PAR AUDI Audi Q5 Sportback

Tout comme le QX55, le Q5 Sportback d’Audi vient enrichir le segment des utilitaires coupés cette année. Plus coûteux que l’Infiniti, l’Audi a l’avantage d’offrir un ensemble moteur-boîte harmonieux, un toucher de route plus précis et une finition intérieure plus valorisante, mais pas autant d’espace intérieur, toutefois.

BMW X4

Prix : à partir de 56 300 $

PHOTO FABIAN KIRCBAUER, FOURNIE PAR BMW BMW X4

Le X4 est sans doute l’un des véhicules les plus caractériels de cette catégorie montante. Agile et rapide, ce BMW met rapidement en confiance. Il propose en outre, comme Audi, un choix de moteurs. Mais ces qualités ont un prix. Les options sont nombreuses et coûteuses, et la dotation de base est beaucoup plus maigre que celle proposée par Infiniti.