Guide auto

Porsche Cross Turismo

L’incarnation de l’avenir électrique chez Porsche

Elles se ressemblent, mais n’ont rien en commun. La Porsche Cross Turismo, dont la commercialisation commencera à l’été, est plus ramassée, plus trapue, plus basse que la Panamera Sport Turismo. Et plus écologique surtout, avec ses deux propulseurs électriques et sa batterie de 93,4 kWh (83,7 kWh réellement utilisables).