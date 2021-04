L'Audi RS6 Avant et la Mercedes E63 S Wagon sont des solutions de rechange à la Porsche Panamera Turbo S-E Hybrid Sport Turismo. Le choix demeure cependant bien personnel…

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Audi RS6 Avant

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi RS6

Prix : à partir de 120 400 $

La RS6 Avant bénéficie d’une hybridation légère (impossible de la recharger), mais celle-ci a peu d’impact sur la consommation, qui demeure élevée. Son moteur thermique est issu du même moule que celui de la Panamera Sport Turismo, mais produit 590 ch et concède quelques dixièmes de seconde à la Porsche lors des accélérations. Considérant les limitations de vitesse, la RS6 représente néanmoins une meilleure affaire en raison de son exclusivité, de son côté pratique et de son prix. Un véhicule qui sera sans l’ombre d’un doute très recherché sur le marché des collectionneurs.

Mercedes E63 S Wagon

Prix : à partir de 127 900 $

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ Mercedes AMG 63S

La plus performante des familiales chez Mercedes est un classique du genre. Plus effacée qu’une RS6 Avant, moins atypique qu’une Porsche Sport Turismo, cette Mercedes de 623 ch affiche des performances étonnantes. Le timbre et la robustesse de son moteur V8 enchantent autant que la répartition de couple de son rouage intégral qui favorise le train arrière. Les moins nantis peuvent se tourner vers l’E53 AMG (429 ch), moins hargneuse, mais bénéficiant d’un moteur six cylindres en ligne jumelé à un moteur hybride et bien meilleur marché (88 900 $) que la Porsche Sport Turismo.