Plusieurs mois après le dévoilement du GMC Hummer affublé d’une carrosserie de camionnette, General Motors a récidivé la semaine dernière avec la version VUS de ce baroudeur entièrement électrique.

Charles René

La Presse

Simplement appelé GMC Hummer EV VUS, cet ajout complètera la gamme de cette sous-marque de GMC avec un aspect tout de même plus compact que la variante camionnette. Ainsi, le VUS mesurera 50 cm de moins que celle-ci et aura un empattement plus court de 22 cm.

PHOTO FOURNIE PAR GMC Le VUS GMC Hummer EV

Cela devrait assurément se traduire par de meilleures aptitudes en conduite hors route grâce à son porte-à-faux arrière beaucoup plus court. Notons également qu’il bénéficiera également de panneaux de toit amovibles pour profiter du grand air, une caractéristique inspirée sans doute du Jeep Wrangler.

À l’instar de la version camionnette, ce Hummer sera apprêté de trois façons. De série (livrée EV2), ses deux moteurs électriques (un à chaque essieu) produiront 625 ch tout en ayant une autonomie de 402 km, soit autant qu’un Chevrolet Bolt EUV. En milieu de gamme, la déclinaison EV2X propose la même composition mécanique électrique, mais avec plus d’autonomie (482 km) et une architecture électrique à plus grande tension (800 V comparativement à 400 V) pour diminuer le temps de recharge. Finalement, l’EV3X voit sa puissance grimper à 830 ch, soit 170 ch de moins que la version la plus onéreuse de la camionnette. Le 0-97 km/h estimé demeure tout de même très rapide (3,5 s), mais on ne dénote aucun gain d’autonomie par rapport à la livrée médiane (482 km).

PHOTO FOURNIE PAR GMC Le VUS GMC Hummer EV mesurera 50 cm de moins que la camionnette Hummer et aura un empattement plus court de 22 cm.

Le GMC Hummer EV VUS aura à sa disposition le même attirail hors route que son acolyte. Ainsi, selon la version choisie, l’acheteur pourra utiliser la fonction « CrabWalk » qui braque les quatre roues dans la même direction pour contourner un obstacle. Des caméras nettoyantes placées sous le châssis rendent la navigation sur sentiers aisée en permettant de négocier avec les obstacles plus saillants.

Pour les intéressés, il faudra toutefois être très patient. Ce VUS sera en vente uniquement à partir de l’automne 2023 dans une fourchette de prix allant de 104 898 $ à 131 898 $. La version de série sera commercialisée une année complète plus tard (automne 2024) à un prix de 88 898 $.