Des Model S et Model X de plus de 1000 ch

Tesla a profité de la publication de ses résultats du quatrième trimestre pour présenter certaines améliorations qui seront apportées aux Model S et Model X 2021. La puissance brute est au rendez-vous tout comme une toute nouvelle planche de bord qui cherchera à rafraîchir ces modèles vieillissants.

Charles René

La Presse

La marque américaine, qui a pour la première fois dégagé un bénéfice net sur une année entière (721 millions US en 2020), a dans un premier temps détaillé comment se déclinera la nouvelle livrée Plaid de la Model S. Annoncée en septembre dernier, elle étale des chiffres qui dépassent l’entendement. Ses trois moteurs électriques produisent 1020 ch au total, une puissance qui permet de catapulter la berline de 0-100 km/h en 2,1 s et d’assurer une vitesse de pointe de 320 km/h.

Le constructeur précise que plusieurs départs canon pourront être faits successivement grâce à une nouvelle architecture de batterie, corrigeant ainsi une faiblesse de la Model S.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TESLA Vue de l'arrière de la Tesla Model S 2021

En plus de cette version Plaid, nom qui est une référence au film de science-fiction parodique de Mel Brooks Spaceballs, Tesla proposera une Model S Plaid + qui pourra parcourir de plus grandes distances. Outre des accélérations semblables à celles de la Plaid grâce à un peu plus de puissance (plus de 1100 ch), la Model S Plaid + voit l’autonomie estimée passer de 628 km à plus de 840 km.

Évidemment, cela a un prix et il est passablement élevé. La Model S Plaid sera détaillée à 159 900 $, alors que la Plaid + exigera un débours de 189 900 $. À sa décharge, c’est tout de même moins que les 215 000 $ exigés à l’achat d’une Porsche Taycan Turbo S.

En parallèle, le multisegment intermédiaire Model X bénéficiera aussi du traitement Plaid. En raison de son poids plus élevé, le 0-100 km/h s’abat en 2,6 s dans son cas, une accélération qui s’achève à 262 km/h. Son prix demeure le même que la Model S Plaid (159 900 $).

Une planche de bord rétrofuturiste

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TESLA La nouvelle planche de bord des Tesla Model S et Model X

Pour apercevoir l’autre nouveauté, il faudra prendre place à bord de cette nouvelle cuvée des Model S et Model X. Tesla a choisi de complètement redessiner l’ensemble, un rafraîchissement qui fait écho à l’habitacle de la berline compacte Model 3. La différence majeure se situe toutefois dans la configuration à deux écrans, l’un pour l’instrumentation et l’autre, de 17 po, pour les fonctionnalités du système d’infodivertissement.

L’éléphant dans la pièce demeure néanmoins le volant rétrofuturiste à trois branches décrivant un rectangle ouvert. Il semble carrément avoir été déboulonné de KITT, la Pontiac Firebird mise en vedette dans la série télévisée Knight Rider.