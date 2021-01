Banc d'essai

Ford Bronco Sport : plus qu'un exercice de style

Le fantôme du Bronco est revenu hanter Ford. Plus encore que les Bronco de deux et de quatre portes attendus au cours de la prochaine année, le Bronco Sport participe surtout d’une politique d’image. Pour le constructeur, ce modèle d’entrée de gamme correspond aux aspirations d’une clientèle de plus en plus nombreuse dont les préférences se portent sur un véhicule de loisirs à forte personnalité.