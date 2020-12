L'avenir se dessine devant nos yeux. Avec ces concurrentes de la nouvelle Mustang Mach-E, les choix dans la catégorie se multiplient.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Tesla Model Y

Prix : à partir de 68 610 $

La référence. Le Model Y est en quelque sorte un Model 3 plus fonctionnel avec l’ajout d’un hayon ouvrant. Plus coûteux que le Model 3, le Model Y n’en demeure pas moins très concurrentiel face à la Mustang Mach-E. Comparativement à cette dernière, le Model Y affiche une meilleure autonomie, une accélération nettement plus franche et une capacité de recharge plus impressionnante encore. Toutefois, par rapport à la Mustang Mach-E, le Model Y n’offre pas une qualité de fabrication aussi léchée ni des places aussi spacieuses à son bord.

Volkswagen ID.4

Prix : 60 000 $ (estimation)

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen ID.4

L’ID.4 sera visible dans les concessions au cours de l’été 2021. Le prix sera communiqué peu de temps avant sa commercialisation, mais déjà les concessionnaires noircissent le carnet de commandes pour ce véhicule qui promet d’offrir une expérience de conduite digne d’une GTi... On demande à essayer. Sur papier, l’ID.4 comporte plusieurs similitudes avec la Mustang Mach-E, mais nous relevons certaines différences intéressantes. Contrairement à la Mustang Mach-E, l’ID.4 prétend pouvoir tracter une charge de 1225 kg et offrira des recharges gratuites pour une durée de deux ans par l’entremise d’Electrify Canada qui annonçait l’ouverture de ses deux premières stations de recharge au Québec la semaine dernière.

Volvo XC40 Recharge

Prix : à partir de 64 950 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo XC40 Recharge

La malléabilité de l’architecture CMA (Compact Modular Architecture) de Volvo permet d’accueillir plusieurs types de propulseurs, et la version Recharge de la XC40 (également proposée avec une mécanique à essence) en apporte la preuve. Dans sa configuration électrique, la XC40 a l’avantage – du moins pour l’instant – de ne pas causer de maux de tête au consommateur en offrant une seule configuration. Celle-ci compte sur un rouage quatre roues motrices et sur un moteur délivrant l’équivalent de 402 chevaux. Plus rapide encore que la Mustang Mach-E, cette Volvo est également en mesure de tracter une charge de 907 kg. En revanche, selon l’EPA, son autonomie est moindre (334 km).