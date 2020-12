La Sentra de Nissan, la Corolla de Toyota et la Jetta de Volkswagen livrent une féroce concurrence à la Hyundai Elantra.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Nissan Sentra

Prix : à partir de 18 798 $

PHOTO MIKEDITZ, FOURNIE PAR NISSAN Nissan Sentra

En raison de la COVID-19, la sortie de cette huitième génération est passée un peu inaperçue. Voilà qui est regrettable puisque cette mouture a beaucoup plus à offrir que la précédente et a des arguments à faire valoir face à l’Elantra. Le moteur de la Nissan livre sensiblement les mêmes performances (pures) que celui de la Hyundai, tout en se révélant aussi économique. En revanche, la boîte CVT proposée par la sud-coréenne offre un rendement supérieur. À noter que la Sentra propose toujours une boîte manuelle à son catalogue sur le modèle d’entrée de gamme. Autre avantage de la Sentra, les dispositifs actifs de sécurité se retrouvent de série sur l’ensemble de la gamme.

Toyota Corolla

Prix : à partir de 19 150 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla

La Corolla demeure une valeur sûre sur le marché de la compacte. Sa fiabilité, sa valeur marchande à la revente et sa robustesse ont longtemps fait oublier la mollesse de son comportement, l’apathie de sa mécanique ou la monotonie de ses lignes. La génération actuelle, tout en préservant ses qualités intrinsèques, se révèle plus agréable à conduire certes, mais l’Elantra fait mieux à ce chapitre. La sud-coréenne se révèle en outre plus spacieuse et plus valorisante au quotidien.

Volkswagen Jetta

Prix : à partir de 21 595 $

PHOTO JEREMY CLIFF, FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Jetta

Des trois rivales inscrites à ce tableau, la Jetta est la seule à s’animer d’une mécanique suralimentée et à compter sur une boîte automatique traditionnelle. D’une belle souplesse, le moteur de 1,4 litre de cette Volkswagen manque de hargne, surtout lors des manœuvres de dépassement. En matière de comportement, de présentation intérieure et de connectivité, la Volkswagen se fait aussi supplanter par sa rivale sud-coréenne. L’allemande prend sa revanche cependant sur ses rangements intérieurs et les réglages de sa suspension qui offrent un bel équilibre entre tenue de route et confort.