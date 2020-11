Le RAM TRX ne sera pas seul sur sa route. Il fera face au Chevrolet Silverado ZRX, au Ford Raptor et au GMC Hummer EV.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Chevrolet Silverado ZRX

Prix : à venir

La rumeur circule sur le fait que Chevrolet donnera suite à l’étude RST-Off-Road Concept (notre photo) d’ici 2022 pour répliquer au TRX de RAM, mais aussi au Raptor de Ford. Présenté il y a tout juste deux ans au salon du Specialty Equipment Market Association (SEMA), ce modèle sur une base de Silverado s’animerait (le conditionnel est ici de mise) d’un moteur V8 de 6,2 litres suralimenté par compresseur issu des Camaro ZL1 et Corvette C7 ZR1. Il s’agirait alors de la version ultime de ce modèle qui proposerait également des mécaniques moins vives, dont une alimentée au diesel. Tout comme le TRX, cette camionnette Chevrolet aurait un châssis plus rigide, une suspension plus sophistiquée et un faciès plus expressif pour accentuer son agressivité, mais surtout pour améliorer ses capacités de franchissement.

Ford Raptor

Prix : à venir

PHOTO FOURNIE PAR FORD MOTOR Ford Raptor

Le F-150 fait peau neuve et le Raptor en fera de même lui aussi. La mouture 2020 (notre photo) peine à soutenir la comparaison du TRX dans plusieurs domaines (puissance, couple, dynamique de conduite, etc.), mais la concurrence donne du teint et Ford prépare sa riposte. Les dernières supputations entourant le futur Raptor font état de la possibilité de l’animer du moteur V8 de 5,2 litres suralimenté par compresseur de la Mustang GT500. Cette motorisation remplacerait le V6 de 3,5 litres turbocompressé de la génération précédente. Ce dernier, incidemment, pourrait demeurer au catalogue.

GMC Hummer EV

Prix : à venir

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS GMC Hummer EV

La commercialisation du Hummer EV ne commencera qu’à l’automne 2022 au Canada. Cette camionnette s’annonce pour l’heure comme la plus puissante de sa catégorie avec ses 1000 chevaux et ses 11 500 livres-pied de couple. Il s’agit de données préliminaires, mais sans doute assez près de la réalité, tout comme l’autonomie présumée de 560 kilomètres sur une seule charge. On ne sait pas encore si ce Hummer électrifié saute, nage et grimpe aux arbres, mais il promet d’accélérer plus rapidement que le TRX, et ce, sans consommer une goutte d’essence, sans pollution et sans bruit.