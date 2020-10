L'Acura TLX de première génération n’a pas enthousiasmé les foules ni les critiques, mais elle n’a pas démérité non plus. La seconde mouture a des ambitions plus affirmées. Voyons trois de ses concurrentes.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Audi A4

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi A4

Prix : à partir de 46 200 $ (2020)

Parmi ses cibles, l’Acura TLX compte la Série 3 de BMW, la Classe C de Mercedes et l’A4 d’Audi. Pourquoi favoriser cette dernière au profit de deux autres ? Simplement en raison de l’architecture initiale de l’Audi (il s’agit d’une traction à la base) qui s’apparente davantage à celle de l’Acura. Celle-ci offre des places arrière légèrement plus spacieuses, une liste d’accessoires plus copieuse, une meilleure protection de série en matière de sécurité active et un rouage intégral plus performant grâce au vecteur de couple. En contrepartie, l’A4 s’avère plus agile et plus valorisante à conduire. Elle est en outre plus intuitive dans le domaine informatique et télématique.

Cadillac CT5

PHOTO JESSICA LYNN WALKER, FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Cadillac CT-5

Prix : à partir de 39 798 $ (2020)

Tout comme la TLX, la CT5 de Cadillac joue sur les volumes pour se démarquer d’une concurrence parfois plus étriquée au chapitre de l’habitabilité. Par rapport à la TLX, l’américaine s’affiche à un prix moindre (Luxe), mais seulement dans sa configuration de base qui ne compte que deux roues (arrière) motrices. Le rouage intégral est proposé moyennant un débours supplémentaire. Sur la route, la CT5 offre un agrément de conduite plutôt terne face à sa rivale japonaise. Son quatre-cylindres de 2 litres s’avère plus rugueux et moins performant que celui de la TLX, mais sa boîte automatique (10 rapports) est aussi efficace. Un V6 turbocompressé figure également au catalogue. À bord, la présentation masque maladroitement certains matériaux de qualité inférieure.

Genesis G70

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS MOTORS Genesis G70

Prix : à partir de 43 150 $ (2021)

La G70 de Genesis adoptera ce nouveau langage esthétique de la marque dans les prochains mois (notre photo). Cette refonte s’accompagnera d’une version évoluée du système d’infodivertissement (écran plus imposant et interface évoluée). Dans sa forme actuelle, la G70 offre néanmoins une expérience de conduite plus stimulante en raison d’un châssis finement réglé. Aussi, la G70 propose une garantie plus étoffée et un service (vente et après-vente) plus personnalisé. Dans la colonne des moins, soulignons le manque de ferveur du 2 litres qui l’anime (un V6 est aussi offert) et sa consommation plus élevée que celle de la TLX. En outre, l’habitacle est plus étriqué et les sièges avant se révèlent moins confortables sur de longs parcours.

Avis de propriétaires

Seconde chance

Je conduis présentement une TLX 2018 équipée du 4 cylindres. C’est ma deuxième TLX. La première était une 2015 et j’avais l’intention de la garder 10 ans, mais des problèmes avec la transmission à double embrayage qui donnait des à-coups en conduite urbaine ainsi que des problèmes avec le système d’infodivertissement m’ont aidé à accepter de l’échanger avec la 2018. J’aime beaucoup la conduite de la TLX, la suspension, le confort des sièges et de l’habitacle en général, et surtout la chaîne audio. La consommation est très raisonnable et j’envisage sérieusement de l’acheter à la fin de mon bail, mais ce qui lui manque est le système SH AWD d’Acura. Je n’ai jamais compris pourquoi il n’est toujours pas offert sur le modèle 4 cylindres.

— Louis Assaf

Que de bons mots

Je suis locataire d’une Acura TLX 2019. Il s’agit de ma deuxième TLX après avoir eu un modèle 2015. Je n’ai que de bons mots pour cette marque. La qualité du service est très bien. Le coût des entretiens est très raisonnable par rapport à la Mercedes B200 de mon épouse (500 $ pour une vidange d’huile !).

— Donald G. Robichaud

Fidèle à la marque

Nous possédons une Acura TLX 2016, version SH AWD, depuis quatre ans. Nous l’avons achetée neuve. Nous sommes très satisfaits. Nous avons un chalet dans le Nord en montagne et, avec ses quatre roues motrices, elle ne nous déçoit pas. Le rouage intégral nous apparaît plus efficace que celui du MDX, que nous possédons aussi. Sa puissance d’accélération est vraiment très bonne... il faut même faire attention ! Quant à la conduite assistée, je ne l’utilise à peu près pas, car j’ai un peu peur ! [...]. Nous faisons confiance à cette marque. C’est notre troisième Acura, notre TLX ayant remplacé notre TSX.

— Sophie

Une berline agréable

J’ai loué pour quatre ans une Acura TLX en juillet 2016. Le modèle de base : moteur 2,4 litres (206 ch.), traction et transmission automatique à huit rapports. [...] Cette berline nous a donné pleine satisfaction, car, si elle n’excelle en rien, elle marque des points sur tous les tableaux : puissance suffisante, confort pour quatre passagers, intérieur valorisant, coffre généreux, consommation réjouissante sur autoroute (6,2 l/100 km), plus élevée en ville (7,5 l/100 km) à Trois-Rivières, mais 12 l/100 km dans Rosemont. [...] La tenue de route et le guidage sont rassurants en toutes saisons, une qualité très appréciée. J’enclenche régulièrement le mode Sport pour retrouver un peu la fermeté dans le volant et l’impulsivité dans les accélérations que me procurait mon ancienne BMW 323i (2007). Cela dit, la TLX ne sera jamais une BMW, même si Acura prétend le contraire. L’Acura TLX a son charme dans l’équilibre confort/sensation/consommation. Ajoutons une qualité importante : la fiabilité. En quatre ans, je n’ai fait que l’entretien régulier (huile, filtres, nettoyage de freins) et une fois le parallélisme.

— Michel Bélanger