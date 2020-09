Le 500X devait consolider le retour de Fiat sur notre marché. Près de cinq ans après sa sortie, le modèle revient avec une mise à niveau afin de relancer les ventes de la marque italienne au Canada. Mais il y a de la concurrence.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Buick Encore GX

PHOTO ROBERTO CAI HEGELER, FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Buick Encore GX

Prix : à partir de 26 098 $

Pour éviter toute méprise, il y a le Buick Encore et il y a le Buick Encore GX. Deux véhicules totalement différents. Affublé du suffixe GX, l’Encore est plus long, plus large et s’adresse à une clientèle plus huppée. Un positionnement qui n’est pas sans ressembler à celui visé par le Fiat 500 X. Assemblé en Corée du Sud, l’Encore GX a l’avantage de s’offrir à des prix plus avantageux, et ce, même en cochant l’option du rouage intégral (de série sur le 500X). Pour une somme moindre, l’acheteur du Buick bénéficiera également d’une mécanique de 1,3 litre (avec un cylindre en moins), moins caractérielle sans doute, mais légèrement plus sobre à la pompe. D’une conduite sûre, à défaut d’être enthousiasmante. À l’avantage du Buick également, un confort général plus relevé (y compris acoustique), une finition plus léchée et une garantie plus généreuse (4 ans/80 000 km comparativement à 3 ans/60 000 km pour l’italien).

Mazda CX-30

PHOTO JAMES HALFACRE, FOURNIE PAR MAZDA Mazda CX-30

Prix : 24 550 $

Au même titre que l’Encore GX et que le Fiat 500X, le CX-30 s’adresse à une clientèle à la recherche d’un utilitaire de poche plus sophistiqué, mais pas trop encombrant. Moins rigolo que l’italien, le japonais enfile une carrosserie aux détails plus soignés, laquelle abrite un habitacle qui l’est tout autant. La finition est exquise et les dernières avancées en matière d’ergonomie, rigoureusement appliquées. On lui reprochera cependant une visibilité perfectible et une fonctionnalité plutôt basique. Plus amusant à conduire que l’italien, le CX-30 bénéficie d’un châssis à la fois plus rigide et plus homogène (tenue de route et confort). D’une cylindrée supérieure, son moteur de 2,5 litres lui assure une accélération plus franche, et la boîte automatique qui l’accompagne gère correctement ses six rapports.

Mini Countryman

PHOTO BERNHARD FILSER, FOURNIE PAR MINI Mini Countryman

Prix : 32 990 $ (prix 2020)

Fiat rêvait de faire du 500 X la Countryman italienne. Dommage, c’est raté. La petite germano-britannique est autrement plus amusante à vivre et à conduire que le 500 X. En outre, Mini propose une garantie plus généreuse et plusieurs déclinaisons, dont une hybride à prise rechargeable. Face au 500X, la Countryman s’affiche à des prix plus coquets encore et le coût des entretiens et des pièces y est plus élevé. Face à une Countryman All4 de base, le 500X a cependant le mérite de se négocier à bien meilleur prix, mais aussi d’offrir une mécanique plus vivante, aussi bien au chapitre de l’accélération que des reprises. Mince consolation !