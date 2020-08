Banc d’essai Nissan Qashqai: au-delà du nom

Venu d’Europe, où il a longtemps fait la pluie et le beau temps, le Qashqai a permis à Nissan d’occuper rapidement le segment des utilitaires compacts. Pour faire face à une compétition plus jeune et souvent plus dynamique, Nissan aborde la mise à niveau du Qashqai avec la plus grande circonspection.