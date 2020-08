Même avec un nom aussi particulier, Nissan est parvenue à faire du Qashqai un succès. Au vu des changements apportés à ce modèle, le plus dur sera de le répéter. Voyons trois concurrents.

Ford EcoSport

PHOTO FORD Ford EcoSport

Fourchette de prix : à partir de 23 291 $

Le plus petit utilitaire de Ford était initialement conçu pour satisfaire les attentes des pays émergents. On le remarque assez vite. En dépit de plusieurs modifications, l’EcoSport conserve certains gènes qui trahissent l’origine de ce modèle, comme son battant arrière à ouverture horizontale et la dynamique de son comportement. Haut et étroit, l’EcoSport est fermement suspendu au-dessus de la chaussée, mais prend beaucoup de roulis dans les virages. En outre, les mécaniques offertes ne sont pas très économes non plus. Le Qashqai fait mieux dans tous les domaines.

Honda HR-V

PHOTO HONDA Honda HR-V Sport

Fourchette de prix : à partir de 24 290 $

Le HR-V est sans doute l’utilitaire le plus polyvalent et le plus astucieux de la catégorie, mais il est cher. Face au Qashqai, le HR-V se révèle plus vif, plus économe et plus amusant à conduire. La boîte à variation continue (CVT) offre ici un rendement plus souple que celle proposée par Nissan. En contrepartie, sa suspension réagit plus sèchement et son niveau sonore est plus élevé. Plus modulable encore que le Qashqai, l’habitacle du HR-V n’est cependant pas aussi confortable.

Hyundai Kona

PHOTO HYUNDAI Hyundai Kona

Fourchette de prix : à partir de 21 299 $

En raison de son prix, de sa longue liste d’accessoires et de sa garantie généreuse (5 ans/100 000 km), le Kona est l’un des véhicules les plus prisés des consommateurs dans cette catégorie. Face au Qashqai, il a l’avantage d’offrir une présentation intérieure plus valorisante et une conduite plus dynamique s’il est animé par le moteur de 1,6 litre suralimenté. Ce dernier est cependant associé à une boîte automatique à double embrayage qui nécessite un entretien plus suivi. Plus massif, le Qashqai offre un confort supérieur et une meilleure insonorisation. À noter que le Kona est le seul représentant de cette catégorie à proposer une déclinaison entièrement électrique.

L’avis des propriétaires

On roule peu

J’ai un Qashqai SV acheté neuf en mai 2019. À ce jour, j’ai parcouru 6000 km à son volant. Je suis retraité et je roule environ 8000 km par an. C’est ma quatrième Nissan. J’aime bien ce véhicule. Il est peu encombrant, le coffre offre un bon volume de chargement. De plus, il y a toutes ses options de sécurité. Par contre, je préférerais un autre véhicule que celui-ci si je devais entreprendre un grand voyage. Sur le plan du confort, j’ai connu mieux. La suspension est raide et reproduit fidèlement les imperfections de la chaussée.

— Raymond B.

Mal né

J’ai été déçu dès le premier jour. Mon véhicule avait un défaut de fabrication (l’air entrait par le haut-parleur arrière gauche) et cela n’était pas garanti, selon mon concessionnaire. J’ai changé de concessionnaire. En outre, mon véhicule est affecté de plusieurs bruits de caisse. Le moteur cale de temps à autre, l’une des clés ne fonctionne déjà plus […] et le système d’infodivertissement (appareillage de mon téléphone mobile) ne m’est pas apparu très intuitif.

— Nelson F.

Quelques irritants

Je suis propriétaire, depuis décembre 2018, d’un Qashqai SL AWD 2018. J’ai parcouru près de 26 000 km à ce jour. Je suis toujours très satisfait de ce véhicule. Confortable, bonne tenue de route, puissance adéquate, support technologique intéressant, capacité de charge très bonne. […] Maintenant, voici les petits irritants : les places arrière sont limitées pour des adultes, l’alerte sonore dans les situations d’urgence est très faible, le système d’infodivertissement est peu intuitif. Le gros irritant, c’est la consommation en ville. […]

— Pierre D.