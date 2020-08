Le retour de l’appellation Type S au sein de la gamme Acura est un évènement en soit pour les aficionados de la marque de luxe. On en sait maintenant un peu plus sur la forme que prendra ce retour avec la berline TLX.

Charles René

La Presse

Acura a discrètement communiqué les chiffres de puissance et de couple de la nouvelle TLX Type S, une berline de dernière génération censée redonner ses lettres de noblesse au constructeur japonais dans le registre. Son petit V6 de 3 L turbocompressé produira 355 ch et 354 lb-pi de couple. C’est un bond substantiel de 65 ch et 87 lb-pi par rapport au V6 de 3,5 L actuellement employé. C’est également concurrentiel avec l’Audi S4 (349 ch), la BMW M340i et (382 ch) la Mercedes-AMG C43 (385 ch).

Le tout sera relayé aux quatre roues par un rouage intégral pouvant transmettre jusqu’à 70 % du couple au train arrière pour assurer un tempérament plus dynamique à cette TLX. Une transmission automatique à 10 rapports complète le portrait.

En vente dès le printemps prochain.