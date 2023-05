Une véritable icône que cette BMW M2. La Ford Mustang GT, la Nissan Z et la Toyota GR Supra 3,0 ne donnent pas leur place non plus.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Ford Mustang GT

Prix : à partir de 46 000 $ (estimation)

Au même titre que la M2, la Mustang appartient à la vieille école. Deux roues motrices au bon endroit, une grosse cylindrée (5 L) et la possibilité de jouer du levier pour en extraire toute la quintessence. La Mustang n’a peut-être pas la sophistication de la BMW, mais elle a le mérite d’être plus abordable, de faire l’objet d’un développement continu et de se décliner en cabriolet. Un essai de la dernière mouture de l’étalon américain sera publié prochainement.

Nissan Z

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Z

Prix : à partir de 46 498 $

Sur papier, la Z a beaucoup à offrir. Une ligne craquante, une boîte manuelle, un V6 suralimenté de 400 ch. Le tout pour une fraction du prix de la M2. Si vous avez le privilège de conduire sur un circuit fermé, la Z peinera à soutenir le rythme de la BMW, qui se révèle plus douée et plus agile. En revanche, sur les voies publiques, la Z ne démérite pas et se révèle pratiquement plus confortable. En revanche, le niveau sonore est élevé, le cockpit, étroit, le coffre, peu gourmand, et la visibilité, moyenne.

Toyota GR Supra 3,0

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota GR Supra 3,0

Prix : à partir de 72 214 $

Merci d’oublier la version à quatre cylindres de cette BMW revisitée par Toyota. Le six-cylindres en ligne vaut mieux, et pas seulement pour rivaliser avec la M2. Tout comme cette dernière, la Supra procure beaucoup de plaisir à conduire, mais on ne peut s’empêcher de voir BMW partout (similitude des commandes et du comportement). La Supra craint tout autant la saison blanche que sa « rivale de Munich ». Son habitacle se révèle très peu fonctionnel, et l’accès comme la sortie exigent une bonne dose de souplesse.