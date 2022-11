Tradition annuelle incontournable dans l’univers automobile, le magazine américain Consumer Reports a une fois de plus publié les résultats de son sondage portant sur la fiabilité des véhicules. Basé sur plus de 300 000 questionnaires, le portrait est particulièrement complet. Cette année encore, les constructeurs japonais occupent le haut du classement, mais il y a des surprises également.

Charles René La Presse

Ainsi, parmi les marques occupant les 10 premiers rangs du palmarès, 6 sont d’origine japonaise. Après avoir glissé en troisième place l’année dernière, Toyota reprend la couronne, suivi de sa marque de luxe Lexus, qui avait été classée bonne première l’année dernière. BMW complète le podium, faisant un bond surprenant de 10 places par rapport à l’année dernière. Parmi les améliorations les plus importantes, notons Lincoln, qui se classe au 10e rang, grimpant ainsi de 14 places grâce entre autres à son VUS compact Corsair qui reçoit la mention « recommandé ». Volkswagen, Jeep et Mercedes-Benz occupent respectivement les trois dernières places du palmarès.

L’hybride fiable, l’électrique un peu moins

Parmi les grandes tendances de ce bilan annuel, Consumer Reports a noté que les véhicules hybrides conventionnels demeurent aussi fiables sinon plus que les modèles à moteurs à combustion. En revanche, on brosse un portrait moins élogieux des modèles enfichables et électriques. Parmi les hybrides rechargeables, les Toyota RAV4 Prime et Prius Prime ainsi que la Chrysler Pacifica hybride ont eu des scores en dessous de la moyenne. Plusieurs modèles électriques ont aussi eu un bilan de fiabilité sous la moyenne, dont le Hyundai Kona électrique qui s’est démarqué comme étant le véhicule le moins fiable employant ce type d’énergie.