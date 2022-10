Le Jeep Compass, le Kia Seltos et le Volkswagen Taos jouent dans la même talle que le Mitsubishi Eclipse Cross. Voyons leurs particularités.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Jeep Compass

Considérant l’image de la marque, on s’étonne que le Compass exige un supplément pour le rouage intégral alors que l’Eclipse Cross le propose de série. Un bon point pour le Mitsubishi, qui propose en prime une garantie plus étendue (base et motopropulseur) et une consommation réduite. Les deux véhicules proposent sensiblement le même volume intérieur et une capacité de remorquage identique. Bien que la boîte automatique du Jeep souffre d’une réactivité trop lente, elle n’en demeure pas moins plus agréable que la CVT proposée par Mitsubishi.

Prix : à partir de 30 595 $

Kia Seltos

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Seltos

Comme pratiquement tous les rivaux de l’Eclipse Cross, le Seltos de Kia propose en entrée de gamme une version tractée. Toutes les autres déclinaisons comportent un rouage intégral. Le Kia offre un moteur suralimenté sur ses versions les plus élitistes (lire les plus onéreuses), mais il s’agit de la seule motorisation pouvant éclipser le moteur de 1,5 L de Mitsubishi. Dans les faits, cependant, les consommateurs s’en tiennent au moteur atmosphérique offert sur pratiquement l’ensemble de la gamme. Celui-ci n’est pas aussi efficace que celui de l’Eclipse Cross, mais il a le mérite de consommer sensiblement la même quantité d’essence. Un choix à considérer.

Prix : à partir de 23 695 $

Volkswagen Taos

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Taos

Le Taos s’affiche à un prix de départ plus attrayant que celui de l’Eclipse Cross, mais exige un supplément pour retenir les services du rouage à quatre roues motrices. En contrepartie, le Volkswagen propose un agrément de conduite plus relevé, un moteur suralimenté plus souple encore et une boîte (traditionnelle) efficace et agréable. En optant pour les déclinaisons à rouage intégral (plus chères), le consommateur retrouve plus d’agrément encore avec une boîte à double embrayage. Un plaisir qui se paie aussi à l’entretien : celui-ci doit être davantage suivi.

Prix : à partir de 26 695 $