La machine de type « Grand Turismo » traverse une période transitoire chez les motos. Les modèles classiques — généralement de grosses routières plus ou moins sportives — existent toujours, mais on les rencontre de moins en moins. À leur place, se multiplie une variante de la populaire classe aventure délaissant la boue et favorisant le bitume. Fraîchement révisée en 2022, la KTM 1290 Super Adventure S est l’une de ces inhabituelles GT.

Bertrand Gahel Collaboration spéciale

Un message vague

PHOTO FOURNIE PAR KTM La KTM 1290 Super Adventure S

Si la mission d’une monture de classe aventure est d’offrir simultanément d’excellentes manières sur la route et de sérieuses capacités tout-terrain, quel serait l’intérêt d’une telle moto se vantant d’avoir un penchant routier ? Ne serait-ce alors pas qu’une routière aux airs d’aventurière ? La réponse est : ça dépend. Il existe mille et un VUS avec des capacités très variées qui font parfaitement l’affaire de mille et un acheteurs différents. Parallèlement, du côté de la moto, les aventurières forment une classe peu homogène où il est sage d’évaluer chaque cas individuellement. Celui de la KTM 1290 Super Adventure S s’avère intéressant, bien qu’un peu vague, du moins au tout début.

La machine

PHOTO FOURNIE PAR KTM La KTM 1290 Super Adventure S

Pour comprendre le type de moto qu’est la Super Adventure S, un coup d’œil à sa construction s’avère utile. Malheureusement peu visible, le châssis est un superbe treillis de tubes d’acier dans lequel loge un gros V-Twin de 1301 cc, un charmant monstre mécanique de 160 ch dont la furie est parfaitement contrôlée par une suite d’aides électroniques au pilotage. Son caractère fort colore chaque seconde en selle, puisqu’il tremble, pulse et gronde avec si peu de gêne qu’il ne s’adresse décidément pas aux amateurs de mécaniques réservées. Des suspensions semi-actives, une ergonomie dégagée et une instrumentation sur grand écran couleur sont d’autres éléments clés du modèle.

Tantôt routière

PHOTO FOURNIE PAR KTM La KTM 1290 Super Adventure S

Grâce à leur position de conduite équilibrée et détendue et à leurs suspensions souples, la plupart des modèles de classe aventure sont à la base d’agréables routières, et c’est décidément le cas de la Super Adventure S. Sa haute selle permet au pilote de regarder au-dessus des voitures, ses suspensions semi-actives peuvent être suffisamment assouplies pour avaler les défauts de nos routes — et même abaisser légèrement la selle —, la combinaison de son large réservoir d’essence et de son bon pare-brise protège bien contre les intempéries, la selle reste confortable sur de bonnes distances et, pour environ un millier de dollars supplémentaires, des valises peuvent être facilement installées.

Tantôt sportive

PHOTO FOURNIE PAR KTM La KTM 1290 Super Adventure S

En optant pour des pneus privilégiant l’asphalte et pour une roue avant de 19 po plus petite que la 21 po des aventurières aux grandes ambitions tout-terrain, KTM a donné à la 1290 Super Adventure S un comportement remarquablement agile. Il ne s’agit pas d’un poids plume, mais le modèle réussit si bien à masquer sa masse qu’attaquer une enfilade de virages se fait avec autant de facilité que d’amusement. Une brève navigation dans les menus permet de raffermir les suspensions si on le désire, ou encore d’adoucir la réponse du moteur, dont les performances sont élevées sans être effrayantes, du moins lorsque les aides électroniques sont activées.

Tantôt poussiéreuse

PHOTO FOURNIE PAR KTM La KTM 1290 Super Adventure S

Bien que la mission première de la Super Adventure S ne soit pas d’exceller en sentier — un rôle réservé à la véritable machine de désert qu’est la version R du modèle —, sortir des routes asphaltées demeure tout à fait possible à ses commandes. On devra prendre soin de ne pas exagérer le rythme afin de ne pas risquer d’abîmer les roues en alliage et on devra aussi s’en tenir à des surfaces dures et sèches afin de respecter les limites des pneus. Tant qu’on se conforme à ce genre de pilotage et de conditions, rouler hors route constitue bel et bien une capacité du modèle.

Techno d’un bout à l’autre

PHOTO FOURNIE PAR KTM La KTM 1290 Super Adventure S

KTM semble avoir tenu à équiper la Super Adventure S de toutes les technologies à sa disposition. Tout, des modes de conduite multiples jusqu’aux réglages de suspensions en passant par les diverses fonctions de connectivité, est sélectionné grâce à une manette sur la poignée gauche et affiché clairement sur un grand écran couleurs. On note également la présence d’un excellent sélecteur de vitesses assisté et d’un régulateur de vitesse adaptatif. Toutefois, si ce dernier fonctionne bien lorsqu’on suit une voiture, ironiquement, il « voit » seulement les motos se trouvant directement devant et devient confus lorsqu’on suit une moto légèrement décalée. Or, c’est comme ça qu’on roule en groupe…

Conclusion

PHOTO RUDI SCHEDL, FOURNIE PAR KTM La KTM 1290 Super Adventure S

Certaines aventurières au penchant routier ne sont en réalité que des routières perchées sur de hautes suspensions. La nature de la 1290 Super Adventure S est bien plus large et nettement plus intéressante. Il s’agit à la fois d’une excellente routière presque prête pour les voyages, d’une sportive étonnamment capable et d’une moto ayant un potentiel hors route tout à fait décent. Comme son équipement est généreux et que le tout forme un ensemble admirablement cohérent, on peut presque parler d’une GT tout-terrain. La qualifier de GT pour les indécis semble donc approprié, puisqu’elle change volontiers de personnalité selon l’humeur du pilote.