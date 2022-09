La sécurité routière est d’une importance capitale à mes yeux et, par conséquent, je suis toujours à l’affût des outils qui peuvent contribuer à rendre nos trajets plus sûrs.

Bertrand Godin Collaboration spéciale

Voilà pourquoi je m’intéresse ces temps-ci au fabricant israélien Vayyar, qui travaille à l’amélioration d’une technologie de capteurs déjà existante, mais qu’il ambitionne d’améliorer au centuple.

Cette société planche sur des capteurs radar à imagerie à quatre dimensions qui pourront être utilisés aussi bien dans les voitures qu’à l’extérieur des véhicules, des capteurs qui pourront détecter les mouvements et les dangers potentiels où qu’ils soient.

Ces capteurs quadridimensionnels offrent un niveau de résolution impressionnant. Non seulement ils permettent de détecter plusieurs cibles à la fois et de les suivre de près, mais ils peuvent aussi le faire quelles que soient les conditions routières, puisque le radar peut traverser le brouillard, la poussière, la pluie et la neige.

Elle fait attention à tout, cette puce…

Tout indique que cette technologie serait une solution puissante pour une variété d’applications, puisqu’on parle d’un radar sur puce qui offre un champ de vision ultralarge et qui abrite jusqu’à 48 émetteurs-récepteurs pour une résolution et une qualité d’image encore inégalées.

Que l’on parle de détecter la présence d’un enfant sur la route, de lancer des rappels de ceinture de sécurité ou d’estimer la hauteur d’un pont (toujours utile lorsqu’on est à bord d’un véhicule récréatif), on est en mesure d’imaginer aisément qu’il s’agit d’une technologie qui pourrait sauver des vies et qui est susceptible de rendre nos routes plus sûres.

Grande précision

Il s’agit en outre d’une technologie très précise, dont les données peuvent indiquer la présence, la taille, la position, la santé et le mouvement des occupants d’un véhicule en temps réel.

Ce radar fait la différence entre les personnes et les objets et entre les occupants enfants et adultes. C’est dire. Autant d’informations qui permettent d’améliorer le confort, la sécurité et le bien-être des occupants.

Autre aspect surprenant, la plateforme radar d’imagerie 4D est la seule solution à ce jour qui peut couvrir jusqu’à trois rangées et huit occupants dans un véhicule, avec une seule et unique puce. Elle peut remplacer jusqu’à 10 capteurs radar traditionnels et permet de réaliser des économies considérables par rapport aux solutions radar traditionnelles, puisqu’elle couvre de 0 à 300 mètres sur une seule puce.

Enfin, dernier atout et non le moindre, les informations recueillies peuvent aussi contribuer à économiser l’énergie puisqu’elles réduisent l’utilisation de l’éclairage et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation lorsque les occupants ne sont pas présents. Autrement dit, les données à haute résolution permettent aux occupants de prendre des décisions éclairées sur leur environnement, et ce, de manière plus sûre et plus durable.

Au tour de l’automobile

On parle aujourd’hui de ce radar pour son utilité dans le secteur de l’automobile, mais il est intéressant de savoir que Vayyar arrive de loin, et avec un bagage d’expérience non négligeable. La société a plus d’une innovation à son actif, et ce, dans des secteurs bien différents de celui qui nous concerne aujourd’hui.

Cette entreprise technologique propose des solutions pour les soins aux personnes âgées, la vente au détail et la sécurité publique, entre autres. On parle d’une société qui avait d’ailleurs été fondée à la source pour détecter le cancer du sein à un stade précoce. Plutôt noble, comme mission.

Jusqu’à ce jour, son système sur puce, sa suite logicielle et ses algorithmes d’apprentissage sont autant d’exclusivités qui permettent à la société israélienne d’élargir son offre.

Actuellement, l’entreprise travaille même sur un système qui pourrait permettre de voir à travers les murs et qui serait susceptible d’aider grandement les services d’urgence à détecter où se trouvent les victimes lors d’une catastrophe.

Une longue route parcourue

Il est fascinant de constater à quel point les radars en général ont parcouru un long chemin, ces dernières années.

Il faut savoir qu’auparavant, cette technologie était surtout utilisée dans des industries bien spécifiques, comme l’armée. Le marché des capteurs radar se développait alors très lentement, une situation qui a radicalement changé au fil des dernières années.

Désormais, les radars capables de former des images intéressent le grand public, et les applications automobiles alimentent d’autant plus l’imagination des ingénieurs et des constructeurs. En conséquence, le nombre de nouveaux dispositifs radar et de leurs applications connaît une croissance exponentielle actuellement, et cette tendance devrait se poursuivre dans l’avenir, si l’on considère les avancées en cours.

Pour ma part, je n’ai pas de peine à croire que ce système 4D pour l’automobile sera efficace et bien pensé. À tout le moins, il devrait être avantageux pour se sentir en pleine sécurité au volant de notre véhicule. Voilà une technologie qui mérite d’être suivie de près.