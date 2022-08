Bertrand Gahel Collaboration spéciale

(Snowmass, Colorado) Habiller une moto de façon à lui donner des airs d’aventurière n’est pas difficile. La concevoir de manière à ce qu’elle puisse encaisser les abus d’une utilisation hors route l’est beaucoup plus. Ducati annonce que sa nouvelle DesertX possède cette capacité. Vérification sur le terrain.

Au-delà de la tendance

PHOTO GREGOR HALENDA La DesertX 2023 de Ducati

Si la prolifération des modèles de classe aventure bat son plein, il reste que les motos du genre vraiment capables de rouler sérieusement en sentier demeurent rares. Depuis le dévoilement du concept de la DesertX en 2019, Ducati annonce que celle-là y arrivera vraiment. Les films promotionnels de la version de production la montrent d’ailleurs non seulement dans la poussière, mais carrément plusieurs mètres en l’air sur une piste de motocross. C’est mettre la barre bien haut pour une routière de plus de 200 kg, mais la marque est libre d’annoncer ce qu’elle veut. Ne reste maintenant qu’à vérifier ces affirmations, puisque de telles capacités sont rarement réelles.

Une construction sérieuse

PHOTO GREGOR HALENDA La DesertX 2023 de Ducati

Un œil éduqué peut rapidement faire la distinction entre une aventurière qui se briserait au premier sentier et une autre ayant le potentiel de sérieusement rouler hors route. Un examen de la DesertX révèle que ce potentiel est décidément là. Les suspensions, l’un des éléments les plus importants, sont signées KYB et proposent d’amples réglages manuels (plutôt qu’électroniques). Elles offrent environ 9 po de débattement, tandis que la garde au sol atteint une dizaine de pouces, des données généreuses dans tous les cas. L’obligatoire grande roue avant de 21 pouces est présente et, de manière générale, rien n’apparaît superflu et tout semble plutôt conforme à la mission du modèle.

Un avantage naturel

PHOTO SCOTT ROUNDS La DesertX 2023 de Ducati

Ducati est non seulement reconnu pour les performances de ses sportives et le caractère fort des V-Twin qui animent ses routières, mais aussi pour la légèreté de ses modèles. Comme le poids d’une aventurière affecte profondément ses capacités hors route, le fait que la DesertX ne pèse que 223 kg tous pleins faits représente un avantage sérieux. Précisons que l’une des raisons derrière cette masse raisonnable est choix de la mécanique. Il s’agit d’un compact V-Twin de 937 cc qui permet à l’ensemble d’être beaucoup plus léger que les modèles de 1200 à 1300 cc de la catégorie supérieure.

Un terrain de jeu de rêve

PHOTO GREGOR HALENDA La DesertX 2023 de Ducati

Certains constructeurs limitent volontairement la sévérité des conditions d’un test hors route. C’est tricher. Ducati a pris la voie opposée en nous offrant de grimper les pentes abruptes et jonchées de cailloux parfois assez gros d’une des célèbres stations de ski d’Aspen. Le pari en a valu la peine, puisque l’environnement n’a pas tardé à révéler la vérité à propos de la DesertX : il s’agit d’une aventurière aux capacités hors route extrêmement impressionnantes. Les deux qualités qu’on perçoit immédiatement sont l’agilité de l’ensemble, qui facilite beaucoup le pilotage en sentier, et le travail exceptionnel des suspensions, qui absorbent aussi efficacement les coups des grosses roches que l’atterrissage après un saut.

Des réglages à volonté

PHOTO ANDREA SOTTANA STUDIO GDS La DesertX 2023 de Ducati

Même s’ils demandent trop de navigation dans les menus, les nombreux réglages électroniques offerts sont franchement appréciés. On peut, par exemple, maximiser la motricité du V-Twin en réduisant sa puissance maximale de 110 ch à 90 ou 75 ch. Le système ABS peut également être désactivé sur la roue arrière afin de permettre son blocage si on le souhaite, tandis que la force du frein moteur peut être ajustée pour aider au pilotage lors d’une descente abrupte. Notons que le contrôle des suspensions n’est pas confié à un complexe système semi-actif comme sur plusieurs modèles de plus grande cylindrée. On ne s’en plaint jamais.

Et la route ?

PHOTO SCOTT ROUNDS La DesertX 2023 de Ducati

Avec un tel accent mis sur les capacités tout-terrain de la DesertX, on oublie presque qu’il s’agit aussi d’une routière. Or, on découvre que les caractéristiques du modèle en sentier se transforment – généralement – en intéressantes qualités sur les routes asphaltées. Les fameuses suspensions, par exemple, garantissent un confort considérable même sur les pires routes, tandis que l’ergonomie dégagée nécessaire à un pilotage hors route se traduit également par un avantage en matière de confort sur long trajet. En revanche, la selle assez haute gênera les pilotes de courte taille (une selle basse optionnelle est offerte), tandis que les vibrations du bicylindre pourraient être mieux contrôlées.

Conclusion

PHOTO SCOTT ROUNDS La DesertX 2023 de Ducati

La DesertX n’est pas la première Ducati à tenter la poussière, mais aucun des essais précédents (Scrambler Desert Sled, Multistrada 1260 Enduro) ne s’est avéré particulièrement convaincant. Le fait que la DesertX propose une aussi impressionnante capacité à affronter agressivement tout type de terrain abîmé représente donc une réussite de taille pour la marque. Le calibre du produit est même suffisamment élevé pour qu’il rivalise directement avec les meilleures machines du genre actuellement sur le marché, notamment les Husqvarna Norden 901 et autres Triumph Tiger 900 Rally Pro. La marque italienne a carrément accouché d’une aventurière exceptionnelle avec la DesertX.

Fiche technique PHOTO ANDREA SOTTANA, STUDIO GDS La DesertX 2023 de Ducati Marque : Ducati

Modèle : DesertX

Prix : 19 695 $

Garantie : 2 ans/kilométrage illimité

Moteur : bicylindre en V de 937 cc refroidi par liquide

Transmission à 6 rapports, entraînement final par chaîne

Poids : 223 kg (tous pleins faits)

Frein avant : 2 disques avec étriers à 4 pistons et ABS

Frein arrière : 1 disque avec étrier à 2 pistons et ABS

Pneu avant : 90/90-21

Pneu arrière : 150/70-18

Les frais de transport et d’hébergement ont été payés par Ducati.