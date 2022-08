On ne peut taire les immenses avancées en matière de sécurité faites au courant des dernières décennies dans le monde automobile. Grâce entre autres à un cadre réglementaire plus strict, jamais les voitures n’ont été aussi sécuritaires.

Charles René La Presse

Il n’en demeure pas moins qu’il y a toujours place à l’amélioration, comme le montrent les résultats obtenus dans le cadre du protocole révisé du test de collision latérale conduit par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

L’organisme américain a récemment testé cinq berlines intermédiaires, une berline compacte ainsi qu’une familiale en appliquant une nouvelle version de ce test particulièrement important.

Dorénavant, la barrière mobile pèse 1900 kg, une hausse de 400 kg. Elle est projetée aussi plus rapidement contre le véhicule testé, à 60 km/h contre 50 km/h auparavant. L’idée est de rendre le test plus réaliste dans un contexte où les VUS sont devenus majoritaires sur les routes.

Des sept véhicules analysés, seule la Subaru Outback a obtenu avec la plus haute note possible, qualifiée de « bonne ». La Honda Accord a obtenu une note dite « moyenne ». Les Hyundai Sonata et Volkswagen Jetta, des berlines intermédiaires et compactes, s’en sont sorties avec un score dit « acceptable ». Les Toyota Camry, Nissan Altima et Chevrolet Malibu se sont classées au bas du palmarès avec une performance générale qualifiée de « mauvaise » par l’IIHS.

On explique ces performances en demi-teinte par le fait que les berlines sont évidemment plus basses que les VUS, ce qui les rend plus vulnérables. La barrière mobile entre ainsi en collision plus haut sur les portières, rendant le bouclier moins efficace.

Pour les trois berlines qui ont obtenu le moins bon score, la tête du mannequin est d’ailleurs passée sous le rideau latéral pour frapper directement la moulure de rebord de glace.

L’IIHS précise que ces modèles avaient tous obtenu des notes dites « bonnes » lors du test précédent.

On estime que ces nouveaux paramètres augmentent l’énergie déployée lors de la collision de 82 %.