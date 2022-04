Une classe aventure dont la popularité continue de croître, l’option électrique qui se pointe le bout du nez, encore un peu de rétro et même des customs de course ! Telle est la forme que prend la moto pour 2022.

bertrand gahel Collaboration spéciale

Ducati DesertX

Prix : 19 295 $

Certaines motos de classe aventure n’ont que la gueule de l’emploi et préfèrent demeurer sur l’asphalte. Ducati annonce exactement le contraire pour sa toute nouvelle DesertX. La ligne inspirée de celle des machines de rallye est secondée par des suspensions à long débattement, par des roues de grand diamètre (21 po avant et 18 po arrière) chaussées de pneus agressifs et par un nouveau cadre conçu pour supporter l’abus d’un pilotage hors route sévère. Afin de diminuer la masse de l’ensemble autant que possible, les 937 cm3 du V-Twin qui anime la DesertX ont été jugés optimaux, tandis que nombre d’autres caractéristiques favorisent l’allégement.

Kawasaki Z650RS

Prix : 9999 $

Bien qu’elle reprenne les caractéristiques mécaniques principales de la Z650 présente au catalogue Kawasaki depuis des années, la nouvelle Z650RS possède bel et bien son propre cachet. Affichant une magnifique ligne rétro inspirée des routières Kawasaki des années 1970, la version RS se distingue également par son ergonomie plus décontractée et par son instrumentation de type analogique, une caractéristique de plus en plus rare aujourd’hui. Offrant un format compact et léger garantissant une facilité de prise en main, la nouveauté se démarque par à une impressionnante attention aux détails, dont la forme du réservoir, la partie arrière « d’époque » et les superbes roues coulées à 20 branches.

Honda NT 1100

Prix : non disponible

Étrangement, la plus intéressante nouveauté chez Honda en 2022, la NT 1100, n’est pas offerte en Amérique. Comme il s’agit d’une monture destinée au tourisme sportif, l’une des catégories les plus populaires de notre côté de l’Atlantique, la décision est difficile à comprendre et sera, on l’espère, corrigée l’an prochain. Dessinée avec grande élégance, la NT se démarque par une approche guidée par la retenue, un fait bien illustré par l’utilisation d’un compact bicylindre parallèle de 1084 cm3 permettant un allégement bienvenu par rapport aux modèles rivaux souvent nettement plus lourds en raison de leur gros moteur. La NT 1100 est également offerte en version DCT automatique.

Suzuki GSX-S1000GT

Prix : 15 399 $

Fidèle à la philosophie adoptée par Suzuki ces dernières années, la nouvelle GSX-S1000GT est une routière sportive de conception plutôt simple offerte à un prix raisonnablement bas pour la catégorie. Elle offre une série de caractéristiques lui permettant de se montrer à la fois sportive, confortable et pratique, comme un châssis en aluminium, un puissant quatre-cylindres, des aides électroniques au pilotage, une instrumentation couleur numérique avec fonctions de connectivité ainsi que des points de montage pour des valises. Toutefois, ses suspensions demeurent d’un type assez commun et elle ne s’avère pas réellement innovante d’un point de vue technique. Bref, du bon matériel pour pas trop cher.

Husqvarna Norden 901

Prix : 15 199 $

Comme toutes les autres routières de Husqvarna, la nouvelle Norden 901 partage ses composants principaux avec un modèle de la marque cousine KTM, la 890 Adventure dans ce cas. Cela dit, grâce à des choix fort judicieux au chapitre des suspensions, des pneus et de l’ergonomie, sans parler d’une ligne complètement différente, non seulement Husqvarna est arrivé à donner à sa version une personnalité propre, mais le fait est que la Norden 901 représente une amélioration par rapport au modèle KTM sur lequel elle est basée. Il s’agit d’une monture de classe aventure de format moyen qui démontre d’excellentes qualités à la fois sur et hors route.

BMW CE 04

Prix : 15 000 $

L’arrivée en 2022 du CE 04 marque un moment important dans l’univers encore naissant des modèles électriques chez les grands constructeurs de motos. En effet, cette seconde génération du maxi-scooter à batterie de BMW se démarque par l’utilisation de composants empruntés ou dérivés de ceux qui équipent les voitures et VUS de la marque allemande. La stratégie vise à faire bénéficier la moto des milliards en recherche et développement investis dans l’électrification de la filiale automobile du constructeur. Comme très peu de marques de motos produisent aussi des voitures, il s’agit d’un avantage important pour BMW.

Yamaha YZF-R7

Prix : 10 799 $

Aux yeux des non-initiés, la nouvelle YZF-R7 semble coûter le double de sa facture réelle. Toutefois, sous sa ligne hyper agressive inspirée de celle de la puissante YZF-R1 haut de gamme se trouve une base mécanique très similaire à celle de la MT-07, une routière accessible et abordable, mais quand même bien maniérée de la gamme Yamaha. L’idée derrière la R7 se veut donc de marier le style d’une sportive extrême à la facilité de prise en main d’une plateforme routière de milieu de gamme. Cette combinaison en fait l’une des portes d’entrée les moins intimidantes et les plus économiques dans l’univers des sportives.

Triumph Tiger 1200 GT/Rally

Prix : 22 300 $/25 800 $

Les montures de classe aventure sont les plus en vogue actuellement. Pour cette raison, Triumph a déployé des ressources considérables afin de résoudre le plus grand problème des modèles de gros cubage : leur poids élevé. La marque britannique annonce que 25 kg ont été soustraits à la plateforme 2023 récemment dévoilée, ce qui représente une diminution impressionnante. Le constructeur propose pas moins de cinq variantes du modèle, trois de la version GT favorisant une utilisation routière et deux de la version Rally adaptée au pilotage hors route. Chacune est animée par un nouveau tricylindre produisant 150 ch.

Harley-Davidson Street Glide ST

Prix : 36 999 $

Les Américains ont récemment eu l’idée de créer des courses de customs de tourisme. Ces dernières étant parmi les motos les plus lentes et les plus limitées du marché en matière de comportement, une mécanique plus puissante et de meilleures suspensions ont dû leur être greffées pour les amener en piste. Pour célébrer la série baptisée « King of the Baggers », Harley-Davidson propose en 2022 quelques éditions ST modifiées de manière similaire, dont la Street Glide. Celle-ci se démarque par un V-Twin de 117 po3, le plus gros moteur de série jamais offert par le constructeur, et par une suspension arrière ajustable et à plus grand débattement.

KTM 1290 Super Adventure S

Prix : 21 499 $

Vu son riche héritage hors route, il n’y a rien de surprenant à ce que KTM propose une gamme complète de montures de classe aventure. L’un de ces modèles est sérieusement revu pour 2022, la 1290 Super Adventure S. Affichant un style plus affûté et équipée de caractéristiques comme un régulateur de vitesse adaptatif géré par radar, des suspensions semi-actives et une instrumentation numérique en couleur avec fonctions de connectivité multiples, la 1290 Super Adventure S favorise une utilisation routière. Comme ses suspensions offrent quand même un débattement considérable et que des valises peuvent être facilement installées, il s’agit d’une monture particulièrement apte aux voyages.