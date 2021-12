(Denver, Colorado) Rouler à l’américaine sur des montures de tourisme liées au genre custom, ça veut dire prendre le temps d’absorber le paysage qui défile avec le rythme d’un gros bicylindre en trame de fond. En adaptant sa grosse R18 pour les grands trajets, BMW propose une version allemande de cette tradition américaine.

Bertrand Gahel Collaboration spéciale

Pour les grands paysages de l’Amérique

PHOTO KEVIN WING, COLLABORATION SPÉCIALE BMW R18

De toutes les formes que peut prendre le tourisme à moto, l’une des plus populaires — en Amérique — provient de l’univers custom, plus précisément de Harley-Davidson. Pour offrir une monture adéquate pour de longs trajets, la marque de Milwaukee a équipé et amélioré le confort de ses populaires motos de balade jusqu’à en faire de vraies voyageuses. La célèbre Electra Glide et ses variantes sont le résultat de l’exercice et représentent des outils de tourisme extrêmement agréables, surtout dans les immenses espaces de l’Amérique du Nord. Reprise par nombre de constructeurs au fil des ans, la formule est maintenant empruntée par BMW avec les R18B et R18 Transcontinental 2022.

Moi aussi !

PHOTO KEVIN WING, COLLABORATION SPÉCIALE BMW R18 Transcontinental 2022

On ne nie absolument pas, chez BMW, le désir d’offrir une monture de tourisme basée sur la formule américaine : le but du constructeur de Munich consiste à gagner une petite part de ce marché où il était absent jusqu’à maintenant, ni plus ni moins. Cette motivation explique pourquoi, en observant les nouveautés, on a constamment l’impression de reconnaître des formes et des proportions vues sur d’autres motos du genre. Le sentiment demeure présent une fois en selle, puisque, de leur ergonomie détendue jusqu’à leur immense masse en passant par le type d’équipements qu’elles offrent, les R18B et Transcontinental sont littéralement des allemandes à l’américaine.

Quelques distinctions

PHOTO KEVIN WING, COLLABORATION SPÉCIALE BMW R18B 2022

Les nouvelles « béhèmes » ne sont pas pour autant des copies exactes des produits correspondants chez Harley-Davidson et se distinguent avant tout par leur unique bicylindre. Présenté il y a un an sur la R18 originale, l’immense Big Boxer offre non seulement des caractéristiques sonores et tactiles très particulières, mais il s’agit aussi d’une magnifique sculpture mécanique. Un autre aspect des nouvelles R18B/T qui les distingue est leur niveau élevé de technologie. À titre d’exemple, leur liste d’équipement comporte un régulateur de vitesse géré par radar et s’adaptant au rythme de la circulation, un système audio performant conçu en collaboration avec Marshall, et bien plus.

Une base, deux variantes

PHOTO KEVIN WING, COLLABORATION SPÉCIALE BMW R18B

Deux variantes de cette R18 adaptée pour le tourisme sont proposées : la B, pour Bagger, et la luxueuse Transcontinental. Dans le jargon custom, une « bagger » est un modèle de tourisme dénudé et abaissé. Heureusement, BMW n’a pas poussé l’exercice trop loin et n’a retiré à la Transcontinental que sa valise centrale et quelques équipements pour créer la R18B. Une selle plus basse et un pare-brise plus court sur la B constituent les autres différences majeures. La R18B gardant donc les suspensions de la Transcontinental, elle se veut réellement capable de voyager, ce qui la distingue de plusieurs « baggers » tellement rabaissées qu’elles en deviennent rudes sur une chaussée imparfaite.

Chasser l’horizon

PHOTO KEVIN WING, COLLABORATION SPÉCIALE BMW R18 Transcontinental 2022

Bien que les deux variantes soient techniquement très proches, lorsqu’il est question de voyages plutôt que de longues balades, la R18 Transcontinental devient aisément la favorite. Offrant un dossier pour le passager, plus d’espace de rangement, plus d’équipement, une meilleure protection contre les éléments et plus de confort grâce à une selle mieux rembourrée, elle mérite le titre de chasseuse d’horizon. Quant à la R18B, si elle traîne un peu derrière la Transcontinental à ce chapitre, elle demeure mieux adaptée aux longs trajets que la moyenne des « baggers ». Cette compétence ne devrait d’ailleurs surprendre personne, puisque BMW construit certaines des meilleures voyageuses du marché.

Haltérophiles recherchés…

PHOTO KEVIN WING, COLLABORATION SPÉCIALE BMW R18 Transcontinental 2022

Les qualités des R18B et R18 Trancontinental sur la route sont nombreuses. Elles vont d’une stabilité imperturbable à une direction légère sans parler d’une mécanique souple et agréable pour les sens et d’un système de freinage très performant, entre autres. Mais durant chaque moment passé à leurs commandes, tout particulièrement lorsqu’il est question de manœuvres lentes et serrées, leur masse extraordinairement élevée reste à l’avant-plan. Toutes les motos similaires sont lourdes, mais celles-ci méritent un trophée, surtout la Trancontinental. Il s’agit d’une caractéristique qu’un pilote peut très bien gérer, mais seulement si son niveau d’expérience est élevé et si sa force physique est adéquate.

Conclusion

PHOTO KEVIN WING, COLLABORATION SPÉCIALE BMW R18B 2022

Voyager à l’américaine signifie finalement rouler sur un mastodonte stable, mais lourd au rythme d’un moteur plaisant pour les sens, quoique relativement peu performant. L’expérience ne séduit décidément pas tous les motocyclistes, mais pour bon nombre d’entre eux, il s’agit de la manière d’accumuler les kilomètres la plus charmante qui soit. C’est à ce groupe que s’adressent la R18B et, dans le cas des sérieux voyageurs, la R18 Transcontinental. Elles ne réinventent d’aucune façon les classes qu’elles viennent rejoindre, mais représentent des ajouts intéressants et tout à fait légitimes à leur catégorie respective. Elles existent pour qui aime ce type de moto, mais préférerait BMW à Harley-Davidson ou à Indian.

Fiche technique Marque : BMW

Modèles : R18B/Transcontinental

Prix : 26 945 $/29 500 $

Garantie : 3 ans/kilométrage illimité

Moteur : bicylindre Boxer de 1802 cc refroidi par air et huile

Transmission : 6 rapports, entraînement final par cardan

Poids tous pleins faits : 398 kg/427 kg

Frein avant : 2 disques avec étriers à 4 pistons et ABS

Frein arrière : 1 disque avec étrier à 4 pistons et ABS

Pneu avant : 120/70 R19

Pneu arrière : 180/65 B16

Bertrand Gahel est l’auteur du Guide de la moto.

Frais de transport et d’hébergement payés par BMW.