GM veut doubler ses revenus et déployer un nouveau système d’aide à la conduite

(New York) General Motors a dévoilé mercredi un objectif ambitieux : doubler son chiffre d’affaires annuel d’ici 2030 non seulement en vendant bien plus de véhicules électriques, mais aussi en proposant de nouveaux services et logiciels, dont un système avancé d’aide à la conduite.