Lamborghini réédite sa légendaire Countach

À en juger par le retour de nombreux modèles qui ont façonné les gloires passées de nombre de constructeurs, la nostalgie fait toujours vendre et peut-être même plus durant l’époque charnière que nous vivons. Lamborghini est bien au fait de la chose et a choisi de faire renaître un modèle qui a habité les rêves de bien des adolescents des années 1970 et 1980, la Countach.