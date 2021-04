Pourquoi ne pas profiter de l’été pour se gâter un peu ? Ne serait-ce que l’espace d’une journée ou d’une balade…

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Parc automobile

Demain, on empruntera le véhicule qui correspond à un besoin ponctuel, pensent certains experts sur la mobilité de l’avenir. Sans aller aussi loin, la direction canadienne de Porsche inaugure ce printemps au Québec « Porsche Drive », un service d’abonnement mensuel qui vous donne la liberté de conduire la Porsche qui convient à votre humeur et à vos besoins du moment. Il vous sera alors possible de vous rendre aux Îles-de-la-Madeleine l’été prochain au volant d’une Boxster, puis de migrer vers un Cayenne pour un séjour en famille au chalet à l’automne. L’abonnement (à partir de 3200 $ par mois) inclut des remplacements illimités, l’assurance et l’entretien.

Sortir des sentiers battus

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le complexe ICAR (Mirabel) propose aux amateurs de sensations fortes une formation aux dérapages contrôlés (drift).

Reconnu pour son programme de conduite hivernale, Mecaglisse (Notre-Dame-de-la-Merci) propose également des cours sur piste et hors piste durant la saison estivale. On y donne même un cours d’initiation au rallye, si cela vous dit d’essayer. Le complexe ICAR (Mirabel) propose pour sa part aux amateurs de sensations fortes une formation aux dérapages contrôlés (drift) ainsi que d’autres expériences. Enfin, vous pouvez aussi vous joindre à l’École de pilotage Jim Russell (Mont-Tremblant) et obtenir votre licence de pilote.

Location court terme

PHOTO CHARLIE MAGEE, FOURNIE PAR LAMBORGHINI Lamborghini Aventador

Quelques agences spécialisées dans la location de véhicules d’exception (Lamborghini, McLaren, Ferrari) ou de prestige (Porsche, Audi, Mercedes) offrent leurs services dans la région métropolitaine. Elles proposent des locations de courte durée (d’un à sept jours). À titre d’exemple, pour une journée au volant d’une Audi TT RS, les tarifs commencent à 299 $. Si vous souhaitez vivre cette expérience d’un jour aux commandes d’une Lamborghini Aventador, il vous en coûtera près de 2000 $.