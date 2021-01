Essai routier

Jeep Gladiator Mojave : sans pareil

Très peu de modèles ont suscité autant d’engouement avant même leur lancement que le Jeep Gladiator. Les inconditionnels de la marque se sont abreuvés pendant des mois de rumeurs et de bribes d’information à son sujet, ce qui faisait inévitablement croître les attentes. Plus d’un an après ses balbutiements, la camionnette demeure un objet de fascination, chose qui est alimentée par son caractère subversif fort assumé.