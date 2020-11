Bien que fort populaire, le Nissan Rogue n’est pas seul dans son créneau. Il affronte des adversaires bien établis.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Ford Escape

Prix : à partir de 28 549 $

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Ford Escape

Contrairement au Rogue, la dernière génération de l’Escape de Ford est légèrement plus longue et plus large que la précédente. Bien que la ligne de toit ait été, elle, abaissée, l’Escape veille à dégager un maximum d’espace habitable, surtout aux places arrière où la banquette peut coulisser sur quelques centimètres. La bonne humeur qu’affiche l’Escape fera difficilement oublier la présentation intérieure austère de ce véhicule. À ce chapitre, le Rogue est plus chaleureux et plus valorisant. Sur la route, le comportement est étonnamment neutre et la maniabilité de l’Escape enchante plus que celle du Rogue. L’Escape se révèle non seulement fort amusant à conduire, mais aussi d’une grande facilité à prendre en main. Ces qualités dynamiques, hélas, sont partiellement assombries par le moteur trois cylindres suralimenté. Mieux vaut opter pour le 2 litres, mais le coût que celui-ci entraîne à l’achat et à la pompe amènera sans doute l’acheteur rationnel à préférer la proposition de Nissan. En contrepartie, l’Escape a, tout comme Toyota et son RAV4, un avantage face au Rogue : des versions hybrides à son catalogue.

Toyota RAV4

Prix : à partir de 28 250 $

PHOTO MAGROUND GMBH, FOURNIE PAR TOYOTA Le Toyota RAV4

Il y a plusieurs similitudes entre le Rogue et le RAV4. En effet, cette cinquième génération de RAV4 n’innove pratiquement en rien, mais cueille plutôt, à même le jardin de Toyota, toutes les avancées semées au cours des trois dernières années. À commencer par l’architecture répondant au nom de code TNGA que l’on retrouve déjà sur un très grand nombre de véhicules de la marque (C-HR, Prius, Camry, Corolla Hatchback, Avalon). L’absence de prise de risque est cependant plus concrète sous le capot. Contrairement à la concurrence, qui embrasse à pleine bouche le principe de la réduction de la cylindrée (downsizing) et de la suralimentation par turbocompresseur, Toyota s’en tient, comme Nissan, à une mécanique atmosphérique de 2,5 L qui relève le défi d’être à la fois plus puissante et plus économique à la pompe comme à l’entretien. Mais là où le RAV4 se démarque le plus du Rogue est que Toyota propose également le choix de mécaniques hybrides. L’une est à un fil à la roue (Prime), l’autre ne l’est pas.

Volkswagen Tiguan

Prix : à partir de 29 770 $

PHOTO JEREMY CLIFF, FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Le Volkswagen Tiguan

Volkswagen n’en fait guère étalage, mais l’habitacle du Tiguan fait monter à bord une troisième rangée de sièges. Celle-ci figure au rayon des caractéristiques optionnelles, et ce, dès la déclinaison Comfortline (34 865 $). Proposés moyennant un supplément de 760 $, ces sièges sont, sans surprise, destinés à de très jeunes enfants ou encore pour le dépannage. Tout comme le Rogue, le Tiguan propose une panoplie de dispositifs de sécurité active ainsi qu’un rouage intégral performant. Bien que la cylindrée de son moteur soit inférieure, le souffle du turbocompresseur lui donne plus de zeste et la boîte de vitesses fait preuve de plus de douceur. Mais face à l’offre de Nissan, le Tiguan perd sur la question du raffinement et de la qualité de la présentation.