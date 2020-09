L’automobile en questions - Antoine a une décision à prendre

Q. Je loue depuis mai 2017 une Volkswagen Alltrack, équipée des deux options offertes à ce moment, soit l’aide à la conduite et un système de son amélioré. Après avoir acheté précédemment une Volkswagen familiale ComfortLine 2012 conservée cinq ans, j’apprécie beaucoup cette Alltrack pour sa conduite sportive et sa garde au sol plus élevée. Mon bail vient à échéance en mai prochain et, comme Volkswagen n’importera plus ce modèle au Canada à partir de 2020, je suis tenté soit par l’achat de ma 2017 à la fin de son bail (son kilométrage sera alors d’environ 45 000 km), soit par la location d’une autre Alltrack, si elle est encore offerte d’ici la fin de 2020. Je ne vois pas vraiment d’équivalent et je ne suis pas intéressé par un véhicule de type VUS, sauf les Volvo S60 et Audi Alltrack, qui sont beaucoup plus chères. Que me conseillez-vous ? — Antoine C.