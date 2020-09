L’automobile en questions : à la fin du bail, Michel devrait dire adieu à son A3

Q. J’ai une Audi A3 2017 (2RM) dont la location se termine le 15 mars 2021. Elle aura 45 000 km au compteur à ce moment et la valeur de rachat est de 18 600 $ + taxes. On aime bien cette voiture, elle roule bien et ne consomme pas beaucoup. Elle a été bien entretenue. On achète ou on la laisse aller ? Si nous l’achetons, quels sont les risques de réparations coûteuses ? — Michel