La Kia Optima devient la K5 et s’offre une refonte

À l’instar de sa maison-mère Hyundai, Kia persiste et signe dans le segment des berlines intermédiaires. Le constructeur a levé le voile la semaine dernière sur sa dernière création dans le registre, la K5. Ce modèle remplace dans les faits l’Optima et uniformise son appellation partout sur la planète. Comme l’ensemble de ses derniers designs, cette K5 cimente une fois de plus l’identité de Kia comme terreau fertile d’idées.