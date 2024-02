Après avoir eu un coup de foudre amical sur un plateau de cinéma, Mathieu Quesnel et Yves Jacques sont réunis sur scène dans la pièce Les ânes sœurs, signée par le cadet de ce drôle de « couple ». Rencontre.

Quand on joue, on a toujours 20 ans. Et ces jours-ci, le vétéran acteur Yves Jacques est plongé dans un projet qui lui rappelle ses débuts au Vieux-Théâtre de Québec, avec Rémy Girard, à la fin des années 1970.

« Le plaisir, c’est de travailler avec des plus jeunes, dit l’acteur de 67 ans. Je me souviens d’interprètes plus vieux, comme Albert Millaire ou Gérard Poirier. Dans leur soixantaine, ils déploraient que le téléphone ne sonne jamais, sans oser aller voir les shows des plus jeunes ou leur demander de travailler avec eux. C’était une autre époque. »

Dans son cas, sa rencontre avec Quesnel, de 25 ans son cadet, s’est faite – avec une forte dose d’humour et de folie – durant le tournage du film De père en flic 2, en 2016. « Yves a eu un coup de foudre pour Mathieu sur le plateau, confie le cinéaste Émile Gaudreault. Mathieu est un électron libre. Je pense qu’il a réveillé la folie d’Yves, qui était un peu endormie... Le désir de faire de la création, de prendre des risques, de se mettre en danger. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mathieu Quesnel

Nous étions prédestinés à devenir amis. On se rejoint sur plusieurs plans. On aime les mêmes choses en art, des œuvres à mi-chemin entre la comédie et le drame. On est passionnés de musique. On est très sérieux dans nos niaiseries. De plus, Yves a un cœur très jeune. Il n’est jamais question de différence d’âge entre nous. Mathieu Quesnel

Une comédie décalée

Avec Les ânes sœurs, Mathieu Quesnel propose une pièce intime qu’il met lui-même en scène. Une comédie décalée qui raconte l’histoire de deux hommes qui décident de devenir colocataires 10 minutes après leur rencontre ! Et qui vont tenter de vaincre l’angoisse et la solitude à leur manière.

Yves Jacques adore la façon d’écrire de son ami, où les situations comiques se marient avec la vérité du quotidien. « J’aime dire que Mathieu est le petit frère de Claude Meunier, dans son regard tragicomique sur la vie et les gens ordinaires. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Yves Jacques : « Le plaisir, c’est de travailler avec des plus jeunes. »

« J’aime quand le personnel rejoint l’intemporel, l’universel, dit l’auteur. Le personnage d’Yves a 70 ans. Il est un digne représentant des boomers et de leurs contradictions. Le mien a 35 ans, à mi-chemin entre les X et les Y. »

« Le sérieux dans la désinvolture », disait Robert Gravel, une devise qui colle parfaitement à l’esprit du duo des Ânes sœurs. Les deux acteurs jouent pour la première fois ensemble, bien que Jacques ait fait partie de Je suis mixte et de Trip, sous la direction de Quesnel.

Un cœur jeune

Lors de la tournée de Je suis mixte, justement, Yves Jacques a été filmé par ses camarades dans un bar de Jonquière en train de chanter Purple Rain dans un moment de pur ravissement. « La gang m’avait fait prendre des champignons magiques après le show, dit-il. J’étais assez exalté... Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour la tournée ? »

Un cœur jeune, disiez-vous ?

À Espace libre du 20 février au 2 mars. Le spectacle affiche déjà presque complet. Consultez le site d’Espace libre pour les supplémentaires et la liste d’attente.

Consultez la page du spectacle