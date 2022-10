Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui a révélé mercredi les noms de douze artistes récipiendaires du Fonds Michelle-Rossignol 2022-2023. Ensemble, ils se partageront des bourses de montants variés d’une valeur globale de 100 000 $.

Véronique Larocque La Presse

Les créateurs sélectionnés cette année se sont démarqués grâce à des « projets qui mettent de l’avant des valeurs d’équité, de justice sociale ou encore de diversité culturelle ».

Les artistes retenus sont Tatiana Zinga Botao, Alexis Diamond et Marie Louise Bibish Mumbu pour Nzinga, Camille Paré-Poirier pour Je viendrai moins souvent, Chloé Barshee, Jade Barshee et Véro Lachance pour Dernière frontière, Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent pour Clandestines, Olivier Arteau pour Pisser debout sans lever sa jupe, Audrey Talbot pour Corps titan (titre de survie), de même que Iannicko N’Doua.

Le Fonds Michelle-Rossignol a été créé en mai 2020 à la suite d’un don historique de 1,4 million de dollars de Jacques Desmarais, conjoint de Michelle Rossignol. Directrice du Théâtre d’Aujourd’hui pendant de nombreuses années, elle s’est éteinte le 18 mai 2020.